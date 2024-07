Prodloužený víkend má přinést tropické teploty i bouřky

Ve čtvrtek se mají nejvyšší teploty pohybovat od osmnácti do dvaadvaceti stupňů Celsia, v nížinách do čtyřiadvaceti stupňů, v Čechách se nejspíš místy objeví přeháňky. V pátek, kdy je v Česku státní svátek, by mělo pršet jen výjimečně, teploty vystoupají na dvaadvacet až šestadvacet stupňů, ale na západě země bude jen kolem dvaceti stupňů, ukazuje předpověď.

Sobota nejspíš přinese zpočátku jasnou či téměř jasnou oblohu a teploty od osmadvaceti do dvaatřiceti stupňů. Od západu ale mají do Čech dorazit přeháňky a bouřky, které mohou být ojediněle i silné.