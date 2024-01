O víkendu se má mírně ochladit, noci mohou být mrazivé. Silný vítr se zřejmě postupně zklidní

Teploty o víkendu sice mají mírně poklesnout, kromě hor však nejspíš zůstanou nad nulou, přinejmenším přes den. V sobotu a neděli může být až sedm stupňů Celsia, v pátek ještě tepleji. V noci naopak mají klesnout teploty k nule nebo i pod ni. Zpočátku by mělo také silně foukat, což se ale postupně zřejmě změní, v neděli by již mělo být počasí klidné. Po víkendu meteorologové očekávají, že se bude opět pozvolna oteplovat.

Pro další dny sice meteorologové podobnou výstrahu nevydali, ale foukat s nárazy o rychlosti přes padesát kilometrů za hodinu by mělo i v pátek a sobotu. S větrem se také nejspíš mírně ochladí. Zatímco ve čtvrtek i pátek mají vystoupat teploty na pět až devět stupňů Celsia a jen na horách by mělo být kolem nuly, v sobotu a neděli bude nejspíš maximálně mezi třemi a sedmi stupni.

Na čtvrtek vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu na silný vítr. Zejména v Jeseníkách, na Českomoravské vrchovině, ale i v jejich širším okolí mohou mít nárazy větru rychlost kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Hrozí proto poškození stromů či pády větví, případně poletování uvolněných předmětů. Na horách by se turisté neměli vydávat na hřebeny. Konkrétně se výstraha týká východních částí Pardubického kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, západních části Moravskoslezského a Jihomoravského kraje a většiny Olomouckého kraje. Platit bude od jedenácti hodin dopoledne do šesti večer.

Noci budou ještě chladnější. Ta ze soboty na neděli by dokonce mohla být v celém Česku mrazivá, meteorologové očekávají teploty mezi minus čtyřmi stupni a nulou. Noci na pátek a sobotu by měly přinést teploty poněkud vyšší – mezi minus jedním a plus třemi, respektive minus dvěma a plus dvěma stupni.

V pátek má také pršet, meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky na většině území. Nejvydatnější srážky mají být na horách. „Večer budou nad 600 metry nad mořem dešťové srážky přecházet ve sněžení, ale zároveň bude přeháněk ubývat,“ nastínila meteoroložka Marie Odstrčilová. V sobotu by mohlo sněžit už jen na horách na severu republiky.