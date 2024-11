Na víkend se vyjasní a mírně oteplí, bude až deset stupňů

Po zataženém čtvrtku a pátku se na víkend vyjasní a mírně oteplí. Teploty dosáhnou až deseti stupňů Celsia, ojedinělý déšť meteorologové čekají od západu až v neděli večer. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na začátku příštího týdne se nebe opět zatáhne, začne se ochlazovat a srážky budou i sněhové.

„V sobotu bude typicky listopadové počasí. Zprvu mohou být mlhy, ale v průběhu dne by se na většině území mělo prosadit slunečné počasí,“ sdělil Žák. „V neděli začátek dne bude podobný. Místy i mlhy. Jinak polojasno nebo skoro jasno, ale v průběhu dne začne od západu a severozápadu přibývat frontální oblačnosti. A později odpoledne a večer by se hlavně na západě už místy mohl objevovat déšť nebo přeháňky,“ dodal.

Víkendové nebe by mělo být většinou jasné až polojasné. Zataženo s nízkou oblačností bude jen místy, stejně i mlhy. Teploty přes den porostou, v noci ale může teploměr ukázat až minus tři stupně Celsia. Oblačnost se začne zvětšovat v neděli odpoledne a na západě ojediněle zaprší.

Očekávané nejvyšší teploty přes den postupně porostou ze čtvrtečních sedmi až na nedělních deset stupňů Celsia. Ve čtvrtek může občas zapršet, v nadmořských výškách nad tisíc metrů může i sněžit. Podobné to bude v pátek, kdy ale odpoledne už začne oblačnost ubývat. „Šance na sluneční paprsky v pátek odpoledne je vyšší než ve čtvrtek,“ uvedl meteorolog ČT Michal Žák.

V příštím týdnu se počasí opět zhorší

V pondělí meteorologové čekají oblačné až zatažené nebe s deštěm a přeháňkami, ve výškách nad 800 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Bude se ochlazovat, od úterka postupně až k sedmi stupňům Celsia. V noci ale bude mrznout jen při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru.

Podle Žáka čeká Česko příští týden výrazně turbulentnější a srážkově bohatší počasí. „Počítejme s tím, že nás bude provázet velká oblačnost. Jen přechodně může být krátce i polojasno,“ konstatoval.

„Hranice sněžení by měla začít klesat. Zpočátku bude sněžit na horách. Už v polovině pracovního týdne by se ale sněhové vločky mohly objevovat ve výškách kolem šesti set, možná pěti set metrů. Není vyloučeno, že v ranních a nočních hodinách to může být i o něco níže,“ doplnil.