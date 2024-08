SOUHRN: Zásadní události středy 28. srpna

Ruské jednotky dosáhly významných taktických zisků u Pokrovsku ve východoukrajinské Doněcké oblasti, zatímco ukrajinské síly se podle některých zdrojů stáhly z určitých míst jihovýchodně od města, píše americký Institut pro studium války (ISW). Pokrovsk je významným dopravním uzlem, jehož ztráta by mohla Ukrajincům způsobit podobné komplikace jako pád Avdijivky, uvádí ukrajinský analytik Tatarigami. Podle listu The New York Times (NYT) je pro Rusko postup na Donbasu zřejmě důležitější než vyhnání Ukrajinců z Kurské oblasti.