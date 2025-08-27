Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 27. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 27. srpna
Německá vláda schválila zákon o vojenské službě
Německá vláda ve středu schválila návrh zákona o vojenské službě, jehož cílem je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. Pokud ho schválí i Spolkový sněm, budou muset všichni muži po dosažení 18 let vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty si pak vojsko pozve k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby bude ale nadále dobrovolné.
Střelec v Minneapolisu zabil nejméně dva lidi
V soukromé základní katolické škole v americkém Minneapolisu střílel muž. Na místě jsou nejméně dva mrtví a sedmnáct zraněných. Prezident USA Donald Trump uvedl, že byl o střelbě informován a že je na místě FBI.
Senát vyzval vládu, aby řešila dostupnost léčiv ve všech lékárnách
Vláda by podle Senátu měla řešit zajištění rovné dostupnosti léčiv ve všech lékárnách v Česku. Horní komora o tom rozhodla na základě petice provozovatelů menších lékáren, která byla namířena proti údajnému zvýhodňování monopolních struktur lékárenských řetězců. Zástupci resortu zdravotnictví i Státního ústavu pro kontrolu léčiv namítali, že situaci s distribucí léků pomohla zlepšit loňská novela o léčivech.
Kvůli úniku plynu v Brně-Husovicích se evakuovalo 30 lidí
V Brně-Husovicích v Cacovické ulici byl nahlášený velký únik plynu, policie evakuovala z šesti okolních domů třicet lidí, kteří se domů vrátili o několik desítek minut později.
Vláda se zabývala zmenšením administrativní zátěže
Ministři končícího kabinetu Petra Fialy (ODS) probírali na zasedání vlády zmenšení administrativní zátěže. Pět týdnů před sněmovními volbami schválili obsah čtvrtého takzvaného antibyrokratického balíčku, jde o tři desítky návrhů. Po oficiálním zasedání se ministři věnovali přípravě rozpočtu na příští rok.
Lékaři velmi rychle podléhají závislosti na AI, naznačuje výzkum
Umělá inteligence rychle proniká do medicíny. Pomáhá zatím hlavně s diagnózami, které spočívají ve vizuálním odhalení příznaků. U některých druhů diagnóz je AI v odhalování podle prvních výzkumů už úspěšnější než lidé. Nová studie teď ale upozornila na problém: lékaři, kteří tyto systémy využívají, se na nich zřejmě rychle stávají závislými a přicházejí o schopnosti, které si celé roky osvojovali.