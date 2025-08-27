V Brně-Husovicích v Cacovické ulici je nahlášený velký únik plynu, policie evakuovala z šesti okolních domů 30 lidí. Informovala o tom na sociální síti X. Část ulice je uzavřená, řidiči ji musí objíždět, počítat musí se zdržením.
Kvůli úniku plynu v Brně-Husovicích se evakuovalo 30 lidí
Mluvčí hasičů Štěpán Komosný hovořil o patnácti lidech, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů. Evakuovat se podle něj ale budou ještě další domy, řekl, že počet lidí zatím nelze odhadnout.
Mluvčí strážníků Jakub Ghanem v tiskové zprávě uvedl, že úsek Cacovické mezi Tomkovým náměstím a Soběšickou ulicí je momentálně neprůjezdný.
„Hlídky městské policie ve spolupráci se státními policisty odklánějí dopravu během zásahu hasičů a havarijní služby kvůli podezření na únik plynu,“ uvedl Ghanem.
Uzavírka se tedy může dotknout jak řidičů přijíždějících od Valchařské ulice, tak i vozidel směřujících z Lesné či od Cacovického náhonu směrem na Tomkovo náměstí. Silnice je momentálně uzavřená v obou směrech. „Dá se předpokládat, že zásah potrvá delší dobu a přesný rozsah budoucích omezení nelze aktuálně předvídat,“ doplnil Ghanem.