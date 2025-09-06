Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 6. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 6. září
Izrael zničil ve městě Gaza budovu, kde byla podle něj základna Hamásu
Izraelská armáda zničila ve městě Gaza budovu, o níž tvrdí, že v ní mělo základnu teroristické hnutí Hamás, píše server The Times of Israel (ToI). Předtím vyzvala k evakuaci okolí. Vícepodlažní budovu podle Jeruzaléma využíval Hamás ke shromažďování informací. Vojsko také před pár hodinami vyzvalo Palestince z tohoto města, aby se evakuovali do nově budované humanitární oblasti na jihu Pásma Gazy u města Chán Júnis.
Při výbuchu na akci v Sušici se čtyři lidé popálili
Čtyři lidé se v noci na sobotu popálili při výbuchu hořlaviny v Sušici na Klatovsku. Neštěstí se stalo na zábavní akci na ostrově Santos. Policisté vyšetřují neštěstí pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují jednoho podezřelého člověka.
Soul hodlá důrazně řešit zadržení stovek Jihokorejců při imigrační razii v USA
Většina z asi 475 lidí zadržených při razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Potvrdil to jihokorejský ministr zahraničí Čo Te-jul. Dodal, že jihokorejský prezident I Če-mjong nařídil, aby se řešení této záležitosti věnovalo maximální úsilí.
Londýnská policie zatkla desítky lidí při protestu na podporu Palestine Action
Londýnská policie zatkla v sobotu desítky lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů.
Největší sladkovodní jezero v Turecku Beysehir rychle vysychá
Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá, napsal deník Hürriyet. Na některých místech hladina jezera ustoupila o tři sta metrů od původního břehu a v některých částech dokonce až o 1,5 kilometru. Původní dno jezera se v těchto oblastech proměnilo v pastviny nebo bažiny.