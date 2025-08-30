Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 30. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 30. srpna
Americký odvolací soud rozhodl, že většina Trumpových cel je nezákonná
Americký federální odvolací soud v pátek rozhodl, že většina cel uvalených americkým prezidentem Donaldem Trumpem je nezákonná. Potvrdil tak rozhodnutí soudu nižší instance, že Trump při uvalování cel překročil své pravomoci. Soud však zároveň povolil, aby cla zůstala v platnosti do 14. října, a umožnil tak Trumpově administrativě podat odvolání k Nejvyššímu soudu, píše agentura AP.
V srpnovém modelu Kantaru posilují Piráti, Stačilo! i Motoristé
Kdyby volby do Poslanecké sněmovny proběhly v srpnu, na první místo by se dostalo hnutí ANO. Srpnový volební model agentury Kantar CZ mu přisuzuje zisk 33 procent. Oproti poslednímu modelu agentury nejvíce posílili Piráti a také Stačilo! Do sněmovny by se dostali i Motoristé.
Šéfka diplomacie EU žádá státy o návrhy na sankce proti Rusku
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová požádala členské státy EU, aby příští týden předložily návrhy na nové sankce proti Rusku. Zopakovala, že Rusko nesmí získat zpět svá aktiva zmrazená v Evropě, dokud nezaplatí za škody, které Ukrajině způsobilo.
Rusko podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu, v Záporoží zahynul jeden člověk
Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý útok, jehož cílem bylo vícero ukrajinských oblastí. Kvůli ochraně polských oblastí v sousedství Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, oznámilo vedení polské armády. Ruský úder na Záporoží si vyžádal jednoho mrtvého a 24 zraněných, z toho několik dětí, uvedl šéf oblasti Ivan Fedorov. Škody jsou na energetické infrastruktuře v tomto regionu. Ukrajinská armáda pokračovala v útocích na ruské rafinerie.
Ve Lvově byl zabit bývalý předseda ukrajinského parlamentu Parubij
Ve Lvově na západě Ukrajiny byl v sobotu zabit předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj uvedl, že Parubij se stal obětí střelce. Prokuratura podle agentury AFP událost vyšetřuje jako vraždu.
V noci místy napršelo přes 40 litrů na metr čtvereční
V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky byly vydatné zejména v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Prahu ke Krkonoším. V bouřkách byly i velmi intenzivní, například v Turnově na Semilsku spadlo za dvacet minut 33 litrů vody na metr čtvereční. Údaje zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Bažiny mohou Evropu ochránit před hrozbami z Východu i atmosféry
Překonat bažinu je téměř nemožné pro jakoukoliv těžkou techniku. A procházet jimi mají problém i lidé bez speciálního vybavení. Právě toho teď chtějí využít země, které hraničí s Ruskem.