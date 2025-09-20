Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 20. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události soboty 20. září
Část evropských letišť má po kyberútoku potíže s odbavováním
Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování cestujících. Podle agentury DPA jsou postižená letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně poté, co byl v noci na sobotu napaden evropský poskytovatel služeb pro systémy odbavování pasažérů. Pražské letiště problémy nezaznamenalo. Bruselské letiště později v sobotu oznámilo, že v důsledku kyberútoku bylo nuceno zrušit polovinu na neděli naplánovaných odletů.
Polsko vyslalo letadla kvůli ruským útokům u hranic s Ukrajinou
Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo letecké útoky na západě Ukrajiny poblíž polských hranic. Při ruských útocích na Ukrajinu během noci z pátka na sobotu byli nejméně tři lidé zabiti, desítky dalších utrpěly zranění, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský generální štáb uvedl, že ukrajinské drony poškodily ruské petrochemické podniky v Saratově a Samarské oblasti.
Sto tisíc dolarů ročně za vízum. Zůstaňte v USA, radí firmy specialistům z ciziny
Víza do Spojených států pro kvalifikované zahraniční pracovníky budou ročně stát sto tisíc dolarů (asi dva miliony korun), uvedl v pátek podle agentur americký prezident Donald Trump. Na toto oznámení zareagovaly některé velké technologické společnosti tím, že varovaly své zahraniční pracovníky, aby neopouštěli USA, nebo je vyzvaly, aby se urychleně vrátili.
Obrana je věcí nás všech, nejen lidí v uniformě, řekl Pavel na Dnech NATO
Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly v sobotu dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Na akci zamířili i političtí představitelé, a to včetně prezidenta Petra Pavla, podle nějž jsou obrana a bezpečnost „věcí nás všech“, ne pouze lidí v uniformě. Na přehlídku vojenské techniky se vypravily tisíce lidí, na silnicích v okolí letiště se tak ze všech směrů vytvořily kolony.
V koncentračním táboře v Holýšově věznili i madam Michelinovou, připomíná hra
Plzeňské kulturní centrum Johan nastudovalo příběh francouzské odbojářky Marie-Marguerite Michelinové, kterou nacisté věznili v koncentračním táboře v Holýšově na Plzeňsku. Divadelníci inscenací Madamme M. připomínají letošní osmdesáté výročí konce druhé světové války.