SOUHRN: Zásadní události pondělí 26. května

Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 355 dronů a devět střel, uvedlo v pondělí ukrajinské letectvo. Podle mluvčího je to největší dronový útok na napadenou zemi za dobu plnohodnotné ruské invaze. Pokud jde o kombinaci dronů a střel, byl to druhý největší ruský úder, přičemž ten dosud nejrozsáhlejší Ukrajina zažila o den dříve, kdy Rusové v noci na neděli použili 298 dronů a 69 řízených a balistických střel, uvedla stanice BBC. Ruské ministerstvo obrany mezitím informovalo o sestřelu více než stovky ukrajinských dronů v noci a také nad ránem.

Nejmenovaný palestinský představitel blízký teroristickému hnutí Hamás zároveň agentuře Reuters řekl, že hnutí souhlasí s novým návrhem zvláštního amerického vyslance Stevea Witkoffa na příměří v Pásmu Gazy. Izraelský zdroj to však krátce poté odmítl s tím, že návrh, který popisoval palestinský činitel, tomu americkému neodpovídá. Podle palestinského zdroje plán předpokládal propuštění deseti rukojmí, 70 dnů klidu zbraní a částečné stažení izraelské armády z okupovaného palestinského území.





Americký prezident Donald Trump souhlasil se lhůtou pro odložení padesátiprocentního cla na dovoz z EU do 9. července, kterou navrhla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Uvedl to na své sociální síti Truth Social. Von der Leyenová v neděli s Trumpem telefonovala. Uvedla, že k dosažení dobré dohody chce EU čas právě do 9. července.