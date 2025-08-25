SOUHRN: Zásadní události pondělí 25. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 25. srpna 2025.
Izrael zabíjel v nemocnici v Gaze, dle médií provedl „dvojí úder“
Agentura Reuters s odkazem na palestinské zdravotníky uvádí, že izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy zabil nejméně dvacet lidí, včetně pěti palestinských novinářů, z nichž jeden pracoval pro Reuters a další spolupracoval s AFP. The Times of Israel a al-Džazíra píší, že Izrael na nemocnici použil takzvaný „double tap“, tedy dvojí úder. Armáda židovského státu dle médií potvrdila, že v místě útočila, necílila prý ale na novináře a incident prošetří.
Jsou staré přes tři miliony let. Národní muzeum vystavuje Lucy a Selam
Poprvé v Evropě se mohou zájemci od pondělí podívat na kosterní pozůstatky Lucy a Selam. Žily před víc než třemi miliony let a jsou prapředky moderních lidí. Výstava Lidé a jejich předci popisuje lidskou evoluci. Od těch, co sestoupili ze stromů, až po moderního člověka. A to včetně nálezů z českého území. Kosterní pozůstatky Lucy a Selam budou vystavené do 23. října. Do světa z Etiopie obvykle míří jen jejich replika, i proto je pražská výstava tak výjimečná.
Zemřela představitelka československého exilu Zdena Salivarová
V Kanadě zemřela významná představitelka československého exilu, spisovatelka a spoluzakladatelka nakladatelství Sixty-Eight Publishers Zdena Salivarová, uvedla diplomatka Šárka Ponroy Vamberová z českého konzulátu v Torontu. Informaci přinesl i server iROZHLAS.
Existence Družby nyní závisí na Maďarsku, naznačil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli formou slovní hříčky naznačil, že vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem, stejně jako pokračování existence ropovodu Družba, nyní závisí na pozici Maďarska. Pokračoval tak v diplomatické rozepři mezi oběma zeměmi vzniklé v návaznosti na nedávné ukrajinské útoky na Družbu, kterou Rusko dodává ropu Maďarsku a Slovensku. „Důrazně odmítáme zastrašování ze strany ukrajinského prezidenta,“ uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.
Izraelský útok na Jemen nepřežilo šest lidí, tvrdí hútíové
Počet obětí izraelských úderů na jemenské hlavní město Saná vzrostl na šest, celkem šestaosmdesát lidí utrpělo zranění, píše agentura Reuters s odvoláním na zdravotnické představitele islamistického hnutí hútíů. Izrael v neděli podnikl údery na Jemen, které označil za odvetu za raketové a dronové útoky hútíů.
Kolaps na čínském realitním trhu. Akcie Evergrande zmizely z burzy
Akcie zadluženého čínského realitního giganta Evergrande byly v pondělí po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Firma nesplnila pravidla pro obnovení obchodování, informoval server BBC. Obchodování s jejími akciemi bylo pozastaveno 29. ledna 2024, kdy soud v Hongkongu nařídil likvidaci podniku. Podle likvidátorů jde o největší kolaps v dějinách čínského realitního trhu.
Na severu Čech žije unikátní populace užovky stromové
Na skalnaté stráni nad řekou Ohře v severních Čechách objevili vědci geneticky unikátní populaci užovky stromové. Kriticky ohrožený plaz, jeden z největších hadů v Evropě, zmizel z většiny střední Evropy před několika tisíci lety. Je to jako najít živou fosilii, míní přírodovědci z Akademie věd ČR.