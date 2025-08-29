SOUHRN: Zásadní události pátku 29. srpna


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 29. srpna 2025.

Většina ministrů obrany EU souhlasí s prodloužením podpory Ukrajině i po válce

Většina ministrů obrany Evropské unie (EU) se vyjádřila pro rozšíření vojenské podpory Ukrajině, aby v případě příměří mohla EU Kyjevu nadále poskytovat vojenský výcvik a bezpečnostní poradenství, uvedla po setkání v Dánsku šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Prodloužení podpory by podle diplomatů vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států EU, píše Reuters. Česko na schůzce podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) prezentovalo úspěchy muniční iniciativy.

Izrael zahájil první fáze útoku na město Gaza

Izraelská armáda oznámila, že zahájila přípravné operace a první fáze útoku na město Gaza, píše agentura Reuters. Armáda dodala, že působí s velkou silou na jeho předměstí. Server BBC zároveň informoval o intenzivním bombardování ve východní části města. Izrael v pátek ukončil každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci ve městě Gaza, které označil za nebezpečnou bojovou zónu.

Agresivní myxomatóza se dostala do Česka

U uhynulých zajíců ze Znojemska se potvrdilo onemocnění myxomatózou, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Na člověka či domácí zvířata není přenosné, dříve postihovalo králíky. Jde o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Chovatelé ale mohou králíky očkovat, což veterináři doporučují.

D3 od Nažidel do Dolního Dvořiště se otevřela v obou směrech

Řidiči už mohou jezdit po části nové dálnice D3, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) staví od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku, v obou směrech. Silničáři ji budují v původní trase silnice první třídy. Veškerá doprava je aktuálně převedena na pravou stranu, kde se jezdí v jednom jízdnímu pruhu v každém směru.

Izrael zabil hútíjského premiéra, píší jemenská média

Šéf neuznané vlády jemenského islamistického hnutí hútíů byl zabit během izraelského útoku na město Saná, napsal zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na některá jemenská média. Izrael ani hútíové informaci zatím nepotvrdili. Není ani jasné, kdy k útoku došlo.

Golfský proud zkolabuje ještě za našich životů, varuje evropský komisař

Evropa je výrazně teplejší, a tedy vhodnější pro život než třeba Kanada, která leží stejně severně. Je to díky Golfskému proudu, který ale podle řady studií začne už brzy slábnout. Experti varují před možnými dopady.

