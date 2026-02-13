SOUHRN: Zásadní události pátku 13. února


13. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. února 2026.

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl Merz v Mnichově

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl německý kancléř Friedrich Merz na úvod Mnichovské bezpečnostní konference. Do bavorské metropole přijely desítky šéfů vlád a hlav států, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatují o rusko-ukrajinském konfliktu nebo bezpečnostní situaci ve světě. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Více k tématu
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl Merz v Mnichově
Friedrich Merz na Mnichovské bezpečnostní konferenci


Sněmovna schválila odklad superdávky

Poslanci zrychleně v prvním čtení schválili návrh na odložení vyplácení superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor o čtvrt roku. Změní se zřejmě také částky životního minima od července místo od května. Sněmovna podpořila v úvodním kole i návrh koalice a ODS na změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Opozice ani posedmé neprosadila projednání návrhu na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny.

Více k tématu
Sněmovna schválila odklad superdávky
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) na mimořádné schůzi sněmovny
Novela jednacího řádu
Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí
Poslanecká sněmovna


Arbitrážní soud zamítl odvolání ukrajinského skeletonisty proti diskvalifikaci z OH

Arbitrážní soud pro sport (CAS) zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Rozhodl, že vyřazení ukrajinského sportovce ze soutěže bylo v souladu s pravidlem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) týkajícím se politických projevů na Hrách.

VÍCE K TÉMATU
Arbitrážní soud zamítl odvolání ukrajinského skeletonisty proti diskvalifikaci z OH
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč


Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodl britský soud

Zákaz propalestinské skupiny Palestine Action v Británii je nezákonný. Podle britských médií o tom v pátek rozhodl londýnský soud, jenž vyhověl žalobě organizace, kterou loni britská vláda označila za teroristickou. Zákaz však zůstane v platnosti, dokud justice nerozhodne v případném odvolacím procesu, stanovil soud.

Více k tématu
Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodl britský soud
Stoupenci skupiny Palestine Action čekali na rozhodnutí soudu


V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let

Objev na egyptském poloostrově Sinaj ukazuje místo, které bylo obýváno a navštěvováno celou řadou kultur během doby deseti tisíc let. Archeologové musí rozsáhlé území rychle prostudovat, vše zdokumentovat a pak analyzovat, protože se tam má stavět turistický projekt.

Více k tématu
V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let
Nově objevené skalní malby ze Sinaje

Výběr redakce

Ind vydaný z Česka do USA se přiznal v kauze chystané vraždy sikhského separatisty

Ind vydaný z Česka do USA se přiznal v kauze chystané vraždy sikhského separatisty

před 34 mminutami
Arbitrážní soud zamítl odvolání ukrajinského skeletonisty proti diskvalifikaci z OH

Arbitrážní soud zamítl odvolání ukrajinského skeletonisty proti diskvalifikaci z OH

před 1 hhodinou
Český horolezec nepřežil lavinu ve Vysokých Tatrách

Český horolezec nepřežil lavinu ve Vysokých Tatrách

17:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová

Vládní koordinátorkou pro duševní zdraví bude Protopopová

před 2 hhodinami
Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral

Babiš navrhuje odložení změn ve školním stravování. S koalicí to zatím neprobral

před 2 hhodinami
Německo a Ukrajina spustily společnou výrobu dronů

Německo a Ukrajina spustily společnou výrobu dronů

před 3 hhodinami
Sněmovna schválila odklad superdávky

Sněmovna schválila odklad superdávky

04:47Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události pátku 13. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. února 2026.
18:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

O čem plánujeme informovat v pátek 13. února

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 14 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. února 2026.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci

Rusko zcela zablokovalo americkou komunikační platformu WhatsApp. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nedodržovala ruské zákony. Lidem doporučil ruskou aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato platforma ruské vládě umožňuje uživatele sledovat. Úřady to popírají.
včeraAktualizovánovčera v 15:47

Hosté Událostí, komentářů debatovali o financování veřejnoprávních médií

„Změny ve financování veřejnoprávních médií a zrušení koncesionářských poplatků není běžná politická agenda, to je vážný zásah do fungování jednoho z pilířů svobodné společnosti,“ uvedl Martin Baxa (ODS) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „(Financování veřejnoprávních médií) ze státního rozpočtu je věc, kterou vidíme na Slovensku, vidíme, že to tam nějak funguje, vidíme ale, že to funguje v dalších mnoha státech,“ sdělil Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) s tím, že v rámci vládní koalice probíhají diskuse o „nejrůznějších variantách“.
včera v 08:31

SOUHRN: Zásadní události středy 11. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. února 2026.
11. 2. 2026

Meta a Google úmyslně fungují jako drogy nebo kasina, tvrdí žaloba

Společnosti Meta a Google v přelomovém soudním procesu v Los Angeles čelí obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost. Žalující strana chce, aby Meta, která vlastní sítě Instagram, Facebook a WhatsApp a Google, vlastník videoplatformy YouTube, převzaly odpovědnost za újmu způsobenou dětem v důsledku používání těchto sítí.
11. 2. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 10. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 10. února 2026.
10. 2. 2026Aktualizováno10. 2. 2026
Načítání...