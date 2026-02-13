SOUHRN: Zásadní události pátku 13. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 13. února 2026.
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl Merz v Mnichově
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl německý kancléř Friedrich Merz na úvod Mnichovské bezpečnostní konference. Do bavorské metropole přijely desítky šéfů vlád a hlav států, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatují o rusko-ukrajinském konfliktu nebo bezpečnostní situaci ve světě. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Sněmovna schválila odklad superdávky
Poslanci zrychleně v prvním čtení schválili návrh na odložení vyplácení superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor o čtvrt roku. Změní se zřejmě také částky životního minima od července místo od května. Sněmovna podpořila v úvodním kole i návrh koalice a ODS na změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Opozice ani posedmé neprosadila projednání návrhu na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela sněmovny.
Arbitrážní soud zamítl odvolání ukrajinského skeletonisty proti diskvalifikaci z OH
Arbitrážní soud pro sport (CAS) zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Rozhodl, že vyřazení ukrajinského sportovce ze soutěže bylo v souladu s pravidlem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) týkajícím se politických projevů na Hrách.
Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodl britský soud
Zákaz propalestinské skupiny Palestine Action v Británii je nezákonný. Podle britských médií o tom v pátek rozhodl londýnský soud, jenž vyhověl žalobě organizace, kterou loni britská vláda označila za teroristickou. Zákaz však zůstane v platnosti, dokud justice nerozhodne v případném odvolacím procesu, stanovil soud.
V Egyptě našli skalní malby staré až deset tisíc let
Objev na egyptském poloostrově Sinaj ukazuje místo, které bylo obýváno a navštěvováno celou řadou kultur během doby deseti tisíc let. Archeologové musí rozsáhlé území rychle prostudovat, vše zdokumentovat a pak analyzovat, protože se tam má stavět turistický projekt.