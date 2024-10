SOUHRN: Zásadní události neděle 20. října

Hnutí ANO si v říjnovém volebním modelu agentury Kantar CZ drží velký náskok a oproti červnovému průzkumu je na tom ještě lépe. Druhá by byla ODS s odstupem více než dvaceti procentních bodů, za ní by se pak umístilo hnutí STAN, které si oproti červnu polepšilo nejvíce ze všech. Na druhé straně Piráti se v modelu propadli na pětiprocentní hranici. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se dostalo celkem pět subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.