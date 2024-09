SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. září

Ukrajinský parlament na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského jmenoval jako nástupce odcházejícího ministra zahraničí Dmytra Kuleby jeho prvního náměstka Andrije Sybihu. Ten se v diplomacii pohybuje skoro třicet let, do dubna byl zástupcem šéfa prezidentské kanceláře. Kuleba rezignoval uprostřed rozsáhlých změn ve vládě. Obměna kabinetu pokračuje v situaci, kdy je napadená země pod tlakem každodenních ruských vzdušných útoků a zároveň čelí pozemní ofenzivě v Doněcké oblasti.

Ukrajina v noci na čtvrtek čelila rozsáhlému ruskému útoku bezpilotními letouny. Invazní armáda poslala na ukrajinské území celkem 78 dronů, ukrajinské úřady následně oznámily, že jich bylo šedesát sestřeleno. Podle ukrajinského letectva vypálilo Rusko také jednu balistickou raketu Iskander-M. O případných obětech zatím informace nejsou. Během úderů také podle ukrajinských médií dva drony vlétly do běloruského vzdušného prostoru, tamní protivzdušná obrana je zneškodnila.

Na Ukrajinu útočily desítky ruských dronů, dva měly „zabloudit“ i do Běloruska

Maloobchodní tržby v červenci zrychlily růst. Stouply meziročně o 4,5 procenta po revidovaném růstu o 3,7 procenta v červnu. Zvýšily se tak poosmé po sobě, vzhůru šel prodej nepotravinářského zboží, potravin i pohonných hmot. Proti červnu tržby obchodníků bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel vzrostly o 0,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Oživování spotřeby domácností je ale stále spíše pozvolné.

Přes 490 škol ve čtvrtek opět dostalo výhrůžný e-mail, uvedla policie na síti X. Závažnost hrozby považuje za velmi nízkou. Postupovat bude jako v předchozích dnech, kdy se snažila co nejméně narušit výuku. V úterý dostaly stovky škol v celém Česku oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované. Ve středu některé obdržely e-mail vyhrožující výbuchem. Podobným výhrůžkám čelí také školy na Slovensku.





Čínský vůdce Si Ťin-pching se na čínsko-africkém summitu v Pekingu před představiteli více než padesáti afrických států zavázal, že jeho země v příštích třech letech poskytne Africe finanční prostředky ve výši padesáti miliard dolarů (1,13 bilionu korun), bude pokračovat v investicích do infrastruktury a pomůže vytvořit na africkém kontinentu milion pracovních míst. Experti však poukazují na to, že největší výhody z africko-čínské spolupráce leží na straně asijské země a zatímco západní vliv na kontinentu upadá, míří Afrika do područí autoritářských režimů Ruska a Číny.