Zelenskyj chce, aby ukrajinskou diplomacii vedl Kulebův náměstek Sybiha

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl ve čtvrtek parlamentu jako nástupce odcházejícího ministra zahraničí Dmytra Kuleby jeho prvního náměstka Andrije Sybihu, píše agentura Reuters. Kuleba podal ve středu demisi, kterou o den později poslanci přijali. Kuleba rezignoval uprostřed rozsáhlých změn ve vládě. Během čtvrtka by měla být zveřejněna jména dalších nových ministrů. Obměna kabinetu pokračuje v situaci, kdy je napadená země pod tlakem každodenních ruských vzdušných útoků a zároveň čelí pozemní ofenzivě v Doněcké oblasti.

O odchodu Kuleby se spekulovalo už v loňském roce, přiblížila z Ukrajiny zpravodajka ČT Darja Stomatová. „Tehdy k tomu poznamenával, že s tím počítá, že nelpí na své pozici. Zároveň prohlašoval, že odejde ze svého postu pouze ve dvou případech – pokud ho o to požádá sám prezident Zelenskyj nebo pokud nebude souhlasit s politikou svého resortu,“ připomněla.

Ukrajinci teď podle Stomatové spíše očekávají, jaký bude další vývoj a kdo se postaví do čela ministerstev. „Neřekla bych, že to (odchod Kuleby) vyvolává takové kontroverze, jako to bylo případě odchodu bývalého ministra obrany (Oleksije) Reznikova, kdy se vysloveně mluvilo o skandálech,“ dodala. Média v tomto případě spekulovala například o nákupu předražených uniforem.