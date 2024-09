Zelenskyj opět předvedl rošádu k odlákání pozornosti, míní ukrajinistka

„Argumenty jsou, že se někdo unavil,“ odmlčela se Víchová. „Možná nejvíc unavený by měl být Zelenskyj nebo jeho tým pěti, šesti manažerů. Případně (vedoucí prezidentské kanceláře Andrij) Jermak, který na ukrajinskou společnost působí toxicky,“ prohlásila ukrajinistka. Tamní společnost i opozice podle ní vyzývají Zelenského, aby se od těchto lidí oprostil.

Pekarová Adamová změny v ukrajinské vládě vnímá způsobem, že tamní vedení potřebuje novou energii. To je podle ní „lidsky pochopitelné“, protože situace v zemi je podle ní velmi náročná.

Pokrovsk je pro Rusy vstupenka do další části oblasti, říká analytik

Kritický podzim

Politická rozhodnutí poslední doby nebyla přijatelná pro některé ministry a ti se rozhodli odejít, míní Šedivý. Podle něj přichází kritická doba a odcházející politici „u toho nechtěli být, nebo je u toho nechtěl mít prezident Zelenskyj“.

„Načasování změny ve vládě čtu tak, že Ukrajinci jsou si vědomi toho, že v listopadu situaci ovlivní prezidentské volby ve Spojených státech,“ sdělila Pekarová Adamová a upozornila, že Kyjev očekává nejhorší zimu od začátku války, protože Rusko útočí na energetickou infrastrukturu.

Šedivý podotkl, že do rozhodování ukrajinské armády zasahuje politika. „Za tím mohl být neúspěch v loňském roce i to, co se momentálně odehrává v Kursku. Je důležité, aby armáda měla hlavní slovo v plánování operací a jejich zajišťování,“ zdůraznil generál ve výslužbě.