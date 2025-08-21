SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 21. srpna


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 21. srpna 2025.

Prezident sdělil, že Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině

Pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, řekl v rozhovoru pro agenturu ČTK prezident Petr Pavel. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je ale otázka případné české účasti předčasná.

Prezident Petr Pavel


Decroix zveřejnila další body časové osy bitcoinové kauzy

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zveřejnila další body časové osy bitcoinové kauzy. Oznámila také, že se ministerstvo připojí jako poškozené k trestnímu řízení proti obviněnému dárci bitcoinů Tomáši Jiřikovskému.

Eva Decroix


Česko si připomnělo výročí srpnové invaze

Lidé napříč republikou si připomněli výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. „Náš pohled na historii by měl být co nejobjektivnější,“ prohlásil v projevu prezident Petr Pavel při pietním aktu u budovy Českého rozhlasu v Praze, kde v roce 1968 došlo k největším střetům.

Prezident Petr Pavel


EU a USA uzavřely obchodní dohodu o clech

Spojené státy a Evropská unie ve čtvrtek uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci.

Prezident USA Donald Trump si po oznámení obchodní dohody mezi USA a EU v Turnberry ve Skotsku ve Velké Británii potřásá rukou s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou (27. července 2025)


Ozon má na klima větší vliv, než se zdálo

Svět by se mohl oteplovat ještě víc, než předpokládají velké předpovědi, jaké zveřejňují meteorologické organizace nebo Mezinárodní klimatický panel IPCC. Podle nového výzkumu totiž bude mít ozon zřejmě větší vliv, než se předpokládalo. Sice chrání Zemi před škodlivým slunečním zářením, ale také zadržuje teplo, protože je skleníkovým plynem.

Ozonová díra (modře) nad Antarktidou
