SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 21. srpna
Prezident sdělil, že Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině
Pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, řekl v rozhovoru pro agenturu ČTK prezident Petr Pavel. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je ale otázka případné české účasti předčasná.
Decroix zveřejnila další body časové osy bitcoinové kauzy
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zveřejnila další body časové osy bitcoinové kauzy. Oznámila také, že se ministerstvo připojí jako poškozené k trestnímu řízení proti obviněnému dárci bitcoinů Tomáši Jiřikovskému.
Česko si připomnělo výročí srpnové invaze
Lidé napříč republikou si připomněli výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. „Náš pohled na historii by měl být co nejobjektivnější,“ prohlásil v projevu prezident Petr Pavel při pietním aktu u budovy Českého rozhlasu v Praze, kde v roce 1968 došlo k největším střetům.
EU a USA uzavřely obchodní dohodu o clech
Spojené státy a Evropská unie ve čtvrtek uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci.
Ozon má na klima větší vliv, než se zdálo
Svět by se mohl oteplovat ještě víc, než předpokládají velké předpovědi, jaké zveřejňují meteorologické organizace nebo Mezinárodní klimatický panel IPCC. Podle nového výzkumu totiž bude mít ozon zřejmě větší vliv, než se předpokládalo. Sice chrání Zemi před škodlivým slunečním zářením, ale také zadržuje teplo, protože je skleníkovým plynem.