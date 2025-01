SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 2. ledna

před 1 h hodinou

Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 2. ledna 2025.

Kišiněv: Odstavení od ruského plynu je šancí na sjednocení s Podněstřím Efektivní řízení následků přerušení dodávek ruského plynu do Moldavska a separatistického Podněstří by mohlo vytvořit šanci na sjednocení země, prohlásil místopředseda moldavské vlády Oleg Serebrjan, kterého citovala moldavská i ruská média. V Podněstří, kde žije přibližně 450 tisíc obyvatel, jsou od Nového roku přerušeny dodávky tepla a teplé vody do domácností. Ve středu to napsala agentura Reuters s tím, že výpadky jsou způsobeny přerušením dodávek ruského plynu do střední a východní Evropy přes Ukrajinu.



Útočník z New Orleans nahrál videa naznačující inspiraci Islámským státem Pachatel středečního útoku ve městě New Orleans krátce před činem nahrál na sociální sítě videa, která naznačují, že jej inspirovala teroristická organizace Islámský stát. Zjistili to vyšetřovatelé Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), řekl americký prezident Joe Biden. FBI následně uvedla, že útočník z New Orleans jednal sám a že jeho čin nesouvisí s explozí auta v Las Vegas před hotelem nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Spalničky, příušnice, záškrt. Zanedbaná očkování do Česka vrátila polozapomenuté nemoci V Česku bylo loni nejvíc případů příušnic za sedm let a spalniček za posledních pět let. U záškrtu jsou počty nemocných nejvyšší dokonce za 25 let, u černého kašle od roku 1958, vyplývá z údajů Státního zdravotního ústavu. Proti těmto nemocem, které se v různé míře vrací v několikaletých vlnách, je povinné očkování v dětském věku. Podle dat resortu zdravotnictví jsou ale v Česku desetitisíce dětí, které nedostaly vakcínu včas dle očkovacího kalendáře.



Pošty a banky začaly přijímat eDoklady. Půjde s nimi i volit Aplikaci eDoklady, která v mobilním telefonu nahrazuje občanský průkaz, je od středy možné používat na poštách, v bankách, zdravotních pojišťovnách nebo u voleb. Musí ji také akceptovat všechny obce. Vedle občanského průkazu by mělo být během letošního roku možné nahrát do aplikace i řidičský průkaz, potvrzení o studiu nebo kartičku pojišťovny, vyplývá z informací Digitální a informační agentury.



Loni bylo v Česku nejtepleji od roku 1961 Loňský rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat. Průměrná teplota dosáhla 10,3 stupně Celsia, a o dva stupně tak přesáhla takzvaný normál z let 1991 až 2020. Mimořádné teplo bylo hlavně v únoru a březnu. Množství srážek bylo loni také nadnormální, jejich roční úhrn byl devátý nejvyšší za sledované období. Podepsalo se na tom zejména extrémně deštivé září, kdy se Česko potýkalo i s rozsáhlými záplavami.



Někdejší svědek z jízdenkové kauzy získal nepravomocně 40 milionů korun Přes 40 milionů korun by měl stát vyplatit zakladateli papírny Neograph Vladimíru Sittovi staršímu. Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 zatím není pravomocné, jak České televizi potvrdila jeho mluvčí Marcela Pröllerová. Muž požadoval náhradu škody kvůli postupu úřadů v kauze údajného tunelování papírny. Sitta byl stíhán společně se svým synem, soudy je však osvobodily. Oba také vystupovali jako svědci v kauze údajně předražených jízdenek od Neographu pro pražský dopravní podnik.



Rok 2025 na obloze: Zatmění Měsíce i Slunce, konjunkce planet a možná i polární záře Letos bude možné z Česka pozorovat úplné zatmění Měsíce, první od ledna 2019. Tento vzácný vesmírný úkaz nastane 7. září večer, další se očekává až na konci roku 2028. Rok 2025 nabídne i další zajímavé jevy na obloze – meteorické roje, četné planetární konstelace, zákryty planet Měsícem, polární záře i částečné zatmění Slunce. A už nyní se dá pozorovat meteorický roj Kvadrantid.