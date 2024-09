SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 19. září

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček požádal dobrovolníky, aby se obrátili na ty, kteří organizují pomoc v oblastech zasažených povodněmi. Jet tam na vlastní pěst by mohlo podle něj práci záchranářů zkomplikovat. Týká se to zejména oblastní na severu Moravy a ve Slezsku. Veselí nad Lužnicí na Táborsku ve čtvrtek odvolalo evakuační pohotovost. Hladina řek Lužnice a Nežárka, které mají ve městě soutok, by už neměla výrazně stoupat, informoval starosta města Vít Rada (za Jihočechy 2012). Na měřicí stanici v obci Frahelž na Lužnici pod Rožmberkem se hladina řeky dostala nad ránem na úroveň extrémního povodňového ohrožení. Na ostatních místech v Česku už hladiny řek klesají.