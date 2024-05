Zemřela nobelistka Alice Munroová. Čtenáře přesvědčila, že povídka není jen nácvik románu

Ve věku 92 let zemřela kanadská spisovatelka Alice Munroová. Literátka, označována za Čechova z Ontaria, za své povídky obdržela v roce 2013 Nobelovu cenu za literaturu. Čtenářům i kritikům ukazovala, že kratší literární texty dovedou být svou hloubkou stejně plnohodnotné jako romány.

Alice Munroová psala o obyčejných lidech jasně a v duchu realismu. Za to si vysloužila přirovnání k ruskému spisovateli Antonu Čechovovi, a to i od Švédské akademie při udělení Nobelovy ceny. Obrazy každodenních událostí, z nichž ale vyvstávají existenciální otázky, zasazovala do kulis pro ni dobře známého venkovského života v Ontariu.

Hlavními postavami jejich příběhů jsou dívky a ženy. Vedou zdánlivě nevýjimečný život, ale potýkají se s různými strastmi, od sexuálního zneužívání a dusivých manželství až po potlačovanou lásku a útrapy stárnutí.

Zpravidla nepředstavují feministický ideál, neoplývají zrovna pronikavým intelektem, jsou možná zarputilé nebo uzavřené, ale vždycky v sobě najdou vnitřní sílu vzdorovat náhodám či osudu. Munroová je líčí s pochopením a s jemnou ironií.

Povídky, které vystačí na román

Po obdržení Nobelovy ceny kanadská literátka vyjádřila naději, že toto ocenění „lidi přiměje vnímat povídku jako důležité umění, ne jen jako něco, s čím si člověk hraje, dokud nenapíše román“.

I ten měla v úmyslu původně napsat, ale jako matka v domácnosti se třemi dětmi prý nikdy nenašla potřebný čas. Munroová se narodila a dospívala v městečku Wingham v Ontariu, v této kanadské provincii prožila také velkou část dospělého života. Její první zveřejněnou prací byla povídka, kterou jí v osmnácti letech publikovali ve studentském literárním časopise. V roce 1968 jí vyšla debutová kniha Dance of the Happy Shades (Tanec šťastných stínů).