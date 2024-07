Zemřela irská spisovatelka Edna O'Brienová

Po dlouhé nemoci zemřela v sobotu spisovatelka Edna O'Brienová, řazená k nejlepším irským autorkám románů. Bylo jí třiadevadesát let. O úmrtí v neděli informovalo její nakladatelství Faber. V roce 2003 byla O'Brienová v Praze na festivalu spisovatelů.

Senzaci vzbudila již její prvotina The Country Girls (Venkovská děvčata) z roku 1960, kterou pobouřila svoji rodnou zemi, tehdy silně katolickou a konzervativní. Kniha byla v Irsku zakázána, a dokonce i pálena. Získala jí však mezinárodní uznání.

O'Brienová vydala více než dvacet knih. Většinu z nich tvořily romány a povídkové sbírky. Napsala také pět divadelních her a čtyři díla literatury faktu. Ve svých románech zpochybňovala náboženské, sexuální a genderové hranice Irska. Psala až do svých devadesáti let. Její poslední román Girl (Dívka) je příběh z roku 2019 o dívkách unesených v Nigérii skupinou Boko Haram.