Zemřela herečka O’Haraová, známá jako matka Kevina z filmu Sám doma


před 1 hhodinou

V 71 letech v pátek v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O’Haraová, napsala agentura AP. O’Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci asi znají nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).

Herecká kariéra kanadské rodačky začala v sedmdesátých letech v torontském improvizačním divadelním souboru Second City. Právě tam poprvé spolupracovala s krajanem a hercem Eugenem Levym. který se stal jejím celoživotním spolupracovníkem a partnerem v seriálu Městečko Schitt’s Creek (2015–2020).

O’Harová, která měla kanadské i americké občanství, byla manželkou výtvarníka a režiséra Bo Welche a matkou synů Matthewa a Luka. Získala dvě ceny Emmy (1982 a 2020), Zlatý glóbus (2020) a desítky dalších ocenění a nominací. Naposledy si zahrála například ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024) anebo seriálu Studio (2025–2026).

