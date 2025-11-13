Zemřel filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Učil na Katedře dokumentární tvorby FAMU, byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Věnoval se především filmům se sociální a etnografickou tematikou a dokumentárním portrétům.

Adler vystudoval FAMU, obor filmová a televizní režie, po absolvování působil jako režisér a scenárista v Československém armádním filmu. Po roce 1970 natáčel externě filmy pro Krátký film Praha, Filmové studio Barrandov nebo televizní studia Československé televize v Praze, Brně nebo Ostravě. Natočil například oceňované dokumentární filmy Podšáble ve Strání, Proč ne? o automobilové závodnici Elišce Junkové, Na kus řeči v šalandě či Majstr. Natočil také hrané snímky Střepy pro Evu, Hrom do kapelníka a Chlapská dovolenka.

V devadesátých letech se začal věnovat pedagogické činnosti, vyučoval na pražské FAMU a na Univerzitě v Hradci Králové. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média na AMU. Často byl také zván do porot českých i zahraničních festivalů.

V roce 2020 získal od členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu Cenu Borise Jachnina za celoživotní přínos oboru a v roce 2022 cenu Ministra kultury za oblast audiovize.

Výběr redakce

Trump podepsal obnovení financování vlády

Trump podepsal obnovení financování vlády

01:04Aktualizovánopřed 40 mminutami
Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

před 42 mminutami
Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

před 4 hhodinami
O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

před 10 hhodinami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Učil na Katedře dokumentární tvorby FAMU, byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Věnoval se především filmům se sociální a etnografickou tematikou a dokumentárním portrétům.
před 45 mminutami

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko omilostnilo a propustilo vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala, a to na žádost německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, napsala agentura AFP. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země. Spisovatel přicestoval do Berlína, potvrdila agentuře AFP mluvčí německého prezidenta Cerstin Gammelinová.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Rodinný Bubák bojuje v kinech se strachem

Do tuzemských kin vstoupí 13. listopadu nový český rodinný snímek. Lehce strašidelná komedie Bubák kombinuje hrané scény s animací. Vznikla v režii Tomáše Pavlíčka a Kateřiny Karhánkové v koprodukci České televize.
včera v 07:00

Od doby, co je Kennedyho centrum Trumpovo, návštěvnost upadá

Tržby za představení v Kennedyho centru, jedné z nejprestižnějších amerických kulturních institucí, jsou nejhorší od pandemie covidu-19. Upozornila na to analýza deníku Washington Post. Centrum v hlavním americkém městě se potýká s kritikou od doby, kdy dohled nad programem, který považoval za příliš woke, převzal coby předseda prezident Donald Trump a do vedení dosadil republikánské sympatizanty.
11. 11. 2025

Brněnský Provázek prověřuje Darwinovy ceny

Vyšlápnout zasněženou horu Fudži v teniskách. Udělat si selfie s medvědem. Čistit komín ručním granátem. To jsou příklady způsobů, jak zemřít a získat za to Darwinovu cenu. Oceněními udělovanými za úmrtí, která si lidé přivodili vlastní hloupostí, se inspirovala novinka Darwin & co. v brněnském Divadle Husa na provázku. Nechce být ale jen sledem bizarních historek.
10. 11. 2025

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam

Česká kina promítají celovečerní loutkový film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou divadelníka, herce a spisovatele Arnošta Goldflama. Ten se navíc stal předobrazem postavy ovdovělého dědy, jemuž vnoučata pomáhají vypořádat se se smutkem. Postavičku i namluvil. Díky Pohádkám po babičce, natočeným režiséry ze čtyř zemí, si podle Goldflama malí diváci uvědomí, že i smutek k životu patří. „Tvůrci si myslí, že se děti musí jenom hladit, ale to jim vytváří špatný obraz, jak to chodí v životě. Jsou i smutné a tragické věci,“ poradil v Interview ČT24 autorům pohádkových příběhů.
10. 11. 2025

V Albertině středověk neskončil, středověk trvá

Název aktuální výstavy Gothic Modern ve vídeňské Albertině lze chápat různě. Můžeme ho vnímat jako gotickou, tedy gotizující modernu, ale i jako gotiku, jež je stále moderní.
9. 11. 2025

Trezor i sklo proti granátu. Bezpečnost památek střeží nejrůznější opatření

Bezpečnostní rám a trezorová místnost s ochranou proti ohni a střelám. Tyto nejdůležitější prvky zamezují poškození nebo ukradení po korunovačních klenotech hned druhé nejcennější nemovité památky v Česku – relikviáře svatého Maura na zámku v Bečově nad Teplou. Možnosti ochrany pamětihodností obvykle určuje výše dostupných finančních prostředků. Vybavení, zázemí a bezpečnostní postupy je neustále nutné obnovovat.
9. 11. 2025
Načítání...