Zemřel filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Učil na Katedře dokumentární tvorby FAMU, byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Věnoval se především filmům se sociální a etnografickou tematikou a dokumentárním portrétům.
Adler vystudoval FAMU, obor filmová a televizní režie, po absolvování působil jako režisér a scenárista v Československém armádním filmu. Po roce 1970 natáčel externě filmy pro Krátký film Praha, Filmové studio Barrandov nebo televizní studia Československé televize v Praze, Brně nebo Ostravě. Natočil například oceňované dokumentární filmy Podšáble ve Strání, Proč ne? o automobilové závodnici Elišce Junkové, Na kus řeči v šalandě či Majstr. Natočil také hrané snímky Střepy pro Evu, Hrom do kapelníka a Chlapská dovolenka.
V devadesátých letech se začal věnovat pedagogické činnosti, vyučoval na pražské FAMU a na Univerzitě v Hradci Králové. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média na AMU. Často byl také zván do porot českých i zahraničních festivalů.
V roce 2020 získal od členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu Cenu Borise Jachnina za celoživotní přínos oboru a v roce 2022 cenu Ministra kultury za oblast audiovize.