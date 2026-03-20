Zemřel Chuck Norris


20. 3. 2026

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.

„Byl obklopen svou rodinou a odešel v klidu,“ napsali v prohlášení jeho nejbližší. „Pro svět byl umělcem bojových sportů, hercem a symbolem síly. Pro nás byl oddaným manželem, milujícím otcem a dědečkem, úžasným bratrem a srdcem naší rodiny,“ uvádí se v prohlášení. „Prožil svůj život s vírou, odhodláním a neochvějnou oddaností lidem, které miloval. Svou prací, disciplínou a laskavostí inspiroval miliony lidí po celém světě a zanechal trvalý otisk v životě tolika lidí.“

Jako akční hvězda měl Norris takovou míru důvěryhodnosti, jaké se většina ostatních nemohla vyrovnat, napsal časopis Variety. Nejenže si v roce 1972 zahrál po boku legendárního Bruce Leeho ve filmu „Cesta draka“, ale byl také skutečným mistrem bojových umění – držitelem černého pásu v judu, černého pásu 3. stupně v brazilském jiu-jitsu, černého pásu 5. stupně v karate, 8. danu v taekwondu, 9. danu v tang soo do a 10. danu v chun kuk do, dodal časopis.

K filmu ho podle serveru Hollywood Reporter přivedl herec Steve McQueen. Herecky byl Norris velmi vytížený zejména v 70. a 80. letech (prvním jeho snímkem byl v roce 1968 podle ČSFD Dům sedmi rozkoší). Představil se například ve filmech Správní chlapi nosí černou (1978), Loganova síla (1979), Osmiúhelník (1980), Osamělý vlk McQuace (1983), Zákon mlčení (1985) či Delta Force (1986). Pro mnohé diváky byl akční hvězdou číslo jedna a představoval typickou americkou ikonu.

Právě u filmu Správní chlapi nosí černou se podílel i na scénáři. Měl slušný úspěch v kinech, nikoliv však u kritiky. „Příště tam nedávej tolik dialogů,“ poradil mu prý Steve McQueen - a Norris se touto radou řídil celý zbytek své kariéry. Místo slov pak vsadil na pěsti a údery, včetně proslaveného kopu z otočky. 

Norris se objevil v desítkách snímků, kde obvykle hrál drsňáka, který si příliš neláme hlavu s pravidly. Jeho herecké výkony byly i častým terčem parodií. „Není to jen násilí pro násilí, bez morální struktury,“ řekl Norris o svých rolích v rozhovoru, který před lety poskytl agentuře AP. Norris se objevil také v řadě reklam. V Česku byla známá zejména jeho série několika humorných vánočních reklam pro T-Mobile z roku 2010.

V roce 2012 se po sedmileté pauze vrátil na filmové plátno ve snímku Expendables: Postradatelní 2.

Značnou popularitu si také získal v seriálu Walker, Texas Ranger (1993 až 2001).

Norris pocházel z chudé rodiny, jeho otec měl dávné indiánské kořeny. Norris vyjadřoval své politické názory a podporoval republikánské politiky. Hájil také právo na volné držení zbraní. V roce 2016 otevřeně podpořil tehdejšího kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, což ale výslovně neučinil v následujících volbách v letech 2020 a 2024, uvedla agentura AP.

Za vlády prezidenta George Bushe působil jako jeho poradce pro sport a tělovýchovu. Velmi často se účastnil také charitativních akcí, z nichž ta nejznámější se nazývala Vykopněte drogy z Ameriky (Kick drugs from America).

Norrisova cesta k postavení legendy mezi herci akčních filmů nebyla jednoduchá, v mládí třeba bojoval s předsudky kvůli čerokézské krvi kolující v jeho žilách, napsala agentura ČTK. Na škole byl rodák z oklahomského města Ryan (10. března 1940) spíš podprůměrný student a moc nevynikal ani ve sportu. „Vůbec jsem si nevěřil, často jsem snil o tom, že budu silný a dokážu se sám o sebe postarat, že zmlátím ty, co mě šikanují,“ popsal nepříliš šťastná školní léta. Hned po střední škole narukoval k letectvu, jako vojenský policista sloužil v Koreji.

Život s bojovým uměním

Pobyt v Koreji změnil Norrisovi život. Právě tam se seznámil s bojovým uměním, věnoval se taekwondu, judu i karate. Zpočátku to ale nebyla žádná sláva, při prvním pokusu přerazit holou rukou betonové tvárnice si dokonce ublížil. „Připravil jsem se, zkoncentroval a namířil pěst rovně dolů. Ale těsně před nárazem jsem se lekl a trošku jsem ruku pootočil. Skončil jsem na šest týdnů v sádře,“ vzpomínal. Zranění ale jeho usilovnou snahu něco v životě dokázat nezastavilo.

Bojovým uměním se věnoval i po propuštění do civilu v roce 1962. Chvíli pracoval pro leteckou továrnu Northrop, ale pak si v Kalifornii postupně otevřel několik tělocvičen, kde vyučoval zejména karate. Právě to mu přineslo největší úspěch, v roce 1968 se stal mistrem světa a titul šampiona si udržel až do roku 1974. To už měl za sebou první setkání s filmem, kde měl kontakty díky návštěvníkům svých tělocvičen - k Norrisovi chodili například Steve McQueen či Priscilla Presleyová.

Kult Chucka Norrise a vtipy

Nový impulz dal jeho kariéře již zmíněný Walker, Texas Ranger, natáčený v letech 1993 až 2001 – byl to ale právě tento seriál, který vyvolal záplavu vtipů, uvedla ČTK.

Dodnes tak na internetu žije kult Chucka Norrise - muže, který například povolil Bohu stvořit svět, umí dělit nulou, rozbrečí i cibuli, dokáže zvednout židli, na které sedí, dokáže předběhnout svůj vlastní stín, dokáže vypít vodu z kohoutku na ex nebo vyhrát Tour de France na rotopedu. Žerty ale dvakrát ženatý otec pěti dětí bral s nadhledem a hereckou „škatulku“ nikdy neopustil.

Video„Už bych rád zase něco řekl.“ Ondřej Ruml má nové album

Ondřej Ruml po patnácti letech vydává autorské album, kde se podílel na většině hudby a textů. „Nazrál ve mně čas, že už bych rád zase něco řekl, ale chtěl bych se věnovat do hloubky svým pocitům a vjemům,“ vysvětlil pro ČT24. Nahrávku s desítkou písní nazval Vždycky to tu bylo. „To je to, na čem se shodneme napříč generacemi, vyznáními a náboženstvími,“ vysvětlil. Název platí i pro to, jak Ruml vnímá nahrávání desek. „V dnešní době se říká, že alba se moc nevydávají, že se mají vydávat spíš singly, ale já si myslím, že album má ten hlavní smysl v tom, že to je jako kniha. Nějak začíná, pokračuje a končí. Zpěvák či interpret tím vydává pohled do svého světa,“ říká.
Herce Vala Kilmera „hluboko z hrobu“ oživí AI

Herec Val Kilmer zemřel před téměř rokem, přesto se objeví v chystaném filmu As Deep as the Grave (Hluboké jako hrob). Umožní to generativní umělá inteligence. Podle agentury AP se jedná o jedno z dosud nejodvážnějších využití AI ve filmové tvorbě.
V Lipsku začal knižní veletrh, za Česko čte Pilátová či Hlaučo

V německém Lipsku začal mezinárodní knižní veletrh, za Česko se na něm představí čtrnáct autorek a autorů. Od loňského podzimu probíhá v německy mluvících zemích Rok české kultury. Akce vyvrcholí na podzim největší knižní výstavou světa ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Česko čestným hostem.
VideoPlzeňský festival světel Blik Blik nabízí nejsložitější projekci v dějinách akce

V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Odborná veřejnost ji kritizovala kvůli stylu komunikace či minimalistickému výstavnímu programu. Podle ministra galerie potřebuje výraznější odborný rozvoj a ambici posunout se mezi přední evropské instituce. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
Producenti „Pana Nikoho“ odmítají stížnost Ruska. Vidí v ní další propagandu

Moskva poprvé oficiálně zareagovala na dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Čerstvý držitel Oscara ukazuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Podle Moskvy ale bez souhlasu jejich rodičů, a žádá proto reakci po organizátorech cen. Čeští producenti uvedli, že snímek vznikl podle nejvyšších standardů. Bez výhrad nebyl dokument ale přijat ani Ukrajinci, některým vadí, že z Rusů příliš dělá oběti putinovského režimu.
Filmové premiéry: Spasitel, Tajný agent či Při zemi

Co nového promítají kina? Ve sci-fi Spasitel závisí záchrana Země na učiteli přírodopisu v podání Ryana Goslinga. Na Oscara nominovaný snímek Tajný agent se vrací do doby, kdy v Brazílii vládla vojenská diktatura. Šanci na Oscara mělo i komorní drama Hlas Hind Radžab o záchraně šestileté dívky uvázlé uprostřed bojů v Gaze. Ve filmu Tanec s medvědem stojí manželský pár, ztvárněný Pavlou Gajdošíkovou a Kryštofem Hádkem, před rozhodnutím týkajícím se ještě nenarozeného dítěte. Poeticky natočený český dokument Při zemi přibližuje přírodu a jednotlivce, kteří se jí snaží pomáhat. Dokument je v premiérách zastoupen i maďarským snímkem 80 rozlícených novinářů. Investigativně sleduje tým žurnalistů soupeřících s autoritářským režimem.
