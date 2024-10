Z Malého Pána je Velký Pán. Zkusí si akci jako James Bond

V prvním příběhu opustil Malý Pán svůj domeček, aby ve světě našel, co mu schází. V pokračování ho diváci zastihnou, jak žije pokojným životem se svou nastávající Majolenkou, provozuje kiosek a s kamarády má kapelu.

Poklid naruší zpráva, že obyvatele lesa ohrožují podivní Jeleňáci. Podezření budí i podivínský ochranitel, doktor Zetek. „Majolenka je ta, která se nepoddá strachu a odvážně jde zachránit celou vesničku,“ prozradila Barbora Poláková, která této postavě propůjčila hlas. Hlavního hrdinu mluví opět Saša Rašilov.

Možnosti nových technologií

Navzdory názvu pokračování Malý Pán nevyroste. „Postava Zmetka z prvního dílu pronese větu, že on se chce stát velkým pánem,“ vysvětil režisér Radek Beran. Sami tvůrci filmu přezdívají loutkový James Bond. „Díky filmovým technologiím a hlavně střihu se toho dá dělat docela dost. Hlavní důvod, proč jsme do pokračování šli, bylo, že jsme si chtěli zkusit dodat statickým loutkám dynamiku,“ uvedl Beran, mimo jiné člen souboru Buchty a loutky. Spolu s Lumírem Tučkem se podílel také na scénáři.

Snímek zároveň upozorňuje na negativní vliv nových technologií, které reprezentují podivné televize, takzvané zetkoskopy, doktora Zetka. „Vnímala jsem to jako vzkaz rodičům, že my si máme skrze to něco uvědomit,“ podotýká Poláková.