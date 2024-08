Vzdělávání a pieta. Temná turistika má být více než selfíčko z Osvětimi

Popraviště, kostnice, vězení, dějiště genocid i místa zasažená přírodní katastrofou nebo jadernou havárií. Výletní cíle spojené s tragédiemi, násilím a utrpením některé lidi přitahují, jiní mluví o neuctivosti. Co v návštěvnících vyvolává takzvaná temná turistika, se nyní pokouší rozklíčovat analýza, do níž se pustili ve vězeňském muzeu ve skotském Peterheadu.

Reakce návštěvníků během prohlídky se natáčejí a vědci z Univerzity Roberta Gordona v Aberdeenu doufají, že jim analýza dat lépe ukáže, jak lidé reagují při setkání se znepokojivými částmi lidské historie. Výsledky by navíc do budoucna mohly pomoci i kurátorům muzeí v přípravách expozic.

Pojem samotný zavedli britští vědci John Lennon a Malcolm Foley v polovině devadesátých let. Nejedná se ale o nový fenomén. „Existují důkazy, že temná turistika sahá až k bitvě u Waterloo, kdy lidé sledovali z kočárů probíhající bitvu,“ vysvětlil Lennon pro The Washington Post.

„Zkoumáme, jak návštěvníci interagují s některými částmi muzea, zejména s těmi, které se zabývají tíživější historií. Tento projekt se zabývá interakcemi v daném okamžiku. To je to, co nás opravdu zajímá. Kam se dívají? Co říkají?“ upřesnila vedoucí výzkumu Rachael Ironsideová pro BBC. Kamery jsou podle výzkumníků po muzeu rozmístěny „nenápadně“, aby zachytily přirozené reakce.

Rozdíl mezi tím, co je a není možné akceptovat jako turistickou atrakci, je často věcí kulturních hodnot a časového odstupu. Procházky po stopách Jacka Rozparovače v Londýně nejspíš už dnes nikoho nepohorší. Naopak třeba okružní jízdy Paříží kolem místa, kde při autonehodě zemřela princezna Diana, mnozí vnímají jako tabu.

Ke stálicím, dá-li se to tak říct, temné turistiky ve světovém měřítku patří koncentrační tábor v Osvětimi či památník 11. září v New Yorku. Jezdí se také do Rwandy, Severní Koreje, do Pompejí nebo do věznice Alcatraz.

Černobyl a klimatická města duchů

Obecně fenomén temné turistiky podpořil dokumentární seriál, který v roce 2018 odvysílal Netflix. O rok později se s náhlým vzrůstem popularity setkal Černobyl díky stejnojmennému seriálu. Hraná rekonstrukce zvedla vlnu zájmu o nejhorší jadernou havárii v historii.

Cestovní kanceláře hlásily nárůst turistů až o čtyřicet procent. Seriáloví diváci chtěli na vlastní oči vidět chátrající paneláky, v nichž zůstaly zakonzervované domácnosti někdejších obyvatel, a pípajícím dozimetrem naměřit radioaktivitu. Byť černobylská havárie je relativně nedávnou historií, dvě generace ji nezažily nebo přinejmenším její dopad jako děti nemohly zcela vnímat. To v zájmu také sehrálo svou roli.