Výstavní připomínka Adrieny Šimotové začíná Rozhraním


2. 4. 2026|Zdroj: ČT24
V Lounech vystavují tvorbu Adrieny Šimotové
Filozofující malířka a básnířka Adriena Šimotová se narodila před sto lety. Průřez její tvorbou představuje výstava Rozhraní v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Jedná se o první ze tří výstav, které se k tomuto výročí letos chystají.

Těžištěm výstavy jsou velkoformátové perforace a díla spojená s frotáží. Této technice se Šimotová věnovala v ateliéru, který měla v osmdesátých letech v nuceně opuštěném františkánském klášteře v Hostinném. „Tehdy se to chtělo rekonstruovat, už přijel buldozer, který tam užíral rajského dvora. Najednou jsem měla pocit, že potřebuju uchovat tu stopu. Začala jsem dělat frotáže, kresby těch kleneb a věcí, kterých jsem se dotýkala,“ popisovala později v dokumentu Jaroslava Brabce.

Prostřednictvím frotáže se obracela také k jiným postavám i k sobě samé. „Byla to pro ni svým způsobem meditace. Byla de facto filozofující básnířka, která tvorbu rozvíjela v oblasti výtvarného umění. To lze dobře doložit i prostřednictvím její literární tvorby, v jejích esejích, poznámkách, dopisech. Říkala: Čím jsem osobnější, tím jsem i univerzálnější,“ podotýká kurátor lounské výstavy Pavel Brunclík.

Z výstavy Adriena Šimotová: Rozhraní v Galerii Benedikta Rejta v Lounech

Šimotová neustále hledala nové využití papíru ve své tvorbě. Kromě kreseb z něj vytvářela i reliéfy a sochy. Celé její dílo prostupuje hlavně potřeba komunikace – se sebou, s druhými i s těmi, kteří už na světě nejsou.

Na výstavu v Lounech naváže výstava v pražském Museu Kampa, s jehož zakladatelkou Medou Mládkovou pojilo Šimotovou dlouholeté přátelství. V závěru roku se s tvorbou Šimotové budou moci setkat návštěvníci Moravské galerie v Brně, kde se mimo jiné vrátí k autorčině výstavě z poloviny osmdesátých let. 

Zemřela výtvarnice Šimotová. Ve světě umění zanechala hlubokou stopu
Adriena Šimotová

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Cherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

před 5 hhodinami
Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

před 6 hhodinami
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

před 6 hhodinami
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

před 9 hhodinami
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

před 10 hhodinami
Jaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

před 12 hhodinami
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Ubylo jízlivosti, říká Viewegh o svých dalších knižních denících

Spisovatel Michal Viewegh v nové knize Převážně báječný rok reflektuje každodenní život i vlastní stárnutí. Vlastní deníkové zápisky knižně vydal už poněkolikáté. „Je to taková literární reality show,“ podotkl v 90' ČT24 při rozhovoru s Marianou Novotnou.
před 15 hhodinami

Byl napřed, přesto vzadu. Monografie doceňuje opomíjeného Vojtěcha Preissiga

Životní dráha malíře, grafika, typografa a fotografa Vojtěcha Preissiga si přímo říká o filmové zpracování. Monografie Tomáše Vlčka, nazvaná prostě Vojtěch Preissig, plní víceméně stejnou roli. Ukazuje, jak významnou, a stále opomíjenou osobností Preissig byl. A také, s jakými překážkami musel po celý život bojovat.
před 16 hhodinami

Nová výstava ukazuje neuskutečněné vize pro Zlín

Projekty, které měly vzniknout ve Zlíně před vypuknutím druhé světové války, představuje výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Mezi exponáty jsou například plány na nový dopravní terminál nebo podobu náměstí Práce. Návrhy významných architektů si lidé mohou prohlédnout do 19. dubna. Výstava je součástí akcí připomínajících ve spolupráci s UNESCO 150 let od narození Tomáše Bati.
3. 4. 2026

VideoSlužebnictvo Dejvického divadla ukazuje fungování moci

Kdo má navrch a kdo je pouhým služebníkem příběhu? Nová inscenace Dejvického divadla Služebnictvo odhaluje, jak funguje manipulace a moc – v životě i na jevišti. Soubor rozvíjí mezinárodní spolupráci, autorem i režisérem hry je irský dramatik Wayne Jordan.
3. 4. 2026

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal svého předchůdce ve funkci Martina Baxu (ODS) ze správní rady Pražského jara, kterou dosud Baxa vedl jako její předseda. Vyřešil jsem ho, napsal Klempíř o Baxovi na sociální síti X. Baxa chce dál bojovat za svobodnou a nezávislou kulturu, uvedl bývalý ministr kultury na stejné síti. Do sporu se předtím dostali kvůli rozdělování dotací na filmy. Klempířův krok kritizují zástupci opozice.
2. 4. 2026Aktualizováno2. 4. 2026

Neckář znovu vydal píseň nazpívanou po invazi 1968

Václav Neckář se po téměř šedesáti letech vrátil ke skladbě, kterou nazpíval krátce po invazi v roce 1968. Jmenovala se Píseň pro mne a hudbu k ní složil zpěvákův bratr Jan. K posluchačům se tehdy dostala pouze jednou. V nové podobě s původním vokálem ji doprovází videoklip, který kombinuje archivní a současné záběry.
2. 4. 2026

VideoFilmové premiéry: Svatební drama, boje na Ukrajině i Život Briana

Do kin vstupují úplné novinky i osvědčená klasika. V artové černé komedii Drama hrají hollywoodské hvězdy Zendaya a Robert Pattinson snoubence, které těsně před svatbou zaskočí tajemství. Super Mario galaktický film vrací na plátna animovaného instalatéra původně z videohry. Ve snímku 2000 metrů do Andrijivky sleduje oscarový dokumentarista boj o strategicky významnou vesnici. A v kinech opět pobaví parodický příběh o Kristovi Život Briana od skupiny Monty Python i komedie „pro pamětníky“ Cesta do hlubin študákovy duše.
2. 4. 2026

