Vraždící bratři Menendezovi si získali pozornost diváků. A nově i prokuratury

Bratři Lyle a Erik Menendezovi si v roce 1996 vyslechli rozsudek doživotí bez možnosti podmínečného propuštění za vraždu rodičů. Hudebního producenta Josého a jeho ženu Kitty zastřelili o sedm let dříve brokovnicí ve vlastním domě. Sourozencům tehdy bylo jednadvacet a osmnáct let.

Poutavosti seriálu napomohlo i vyjádření manželky Erika Menendeze Tammi. Jménem širšího příbuzenstva v prohlášení na sociálních sítích totiž označila Monstra za „hrůzu, která je nejen plná nepravd a naprostých lží, ale ignoruje i nejnovější zprošťující zjištění“.

„Je nás čtyřiadvacet a chceme, aby svět věděl, že Erika a Lylea podporujeme. Každý z nás i všichni společně se modlíme za jejich propuštění po pětatřiceti letech věznění. Známe je, milujeme a chceme, aby byli doma s námi,“ stojí v textu.

Problematický incest

Jako problematické příbuzní zejména vidí, že se tvůrci seriálu opírají o – podle části rodiny vyvrácené – informace od reportéra Dominicka Dunneho. Ten v devadesátých letech sledoval proces pro časopis Vanity Fair.

Do seriálu se tak dostala jedna z novinářových kontroverznějších teorií, podle níž Erika a Lylea pojil incestní vztah. „Je smutné, že Ryan Murphy, Netflix a všichni ostatní, kteří se na tomto seriálu podílejí, nemají pochopení pro dopady let fyzického, emocionálního a sexuálního zneužívání,“ komentovalo tuto část projektu prohlášení příbuzných.

Ryan Murphy, jeden z hlavních tvůrců, kritiku odmítl. „Řekl bych, že 60 až 65 procent našeho pořadu ve scénářích a ve filmové podobě se soustředí na zneužívání a na to, co (bratři) tvrdí, že se jim stalo,“ uvedl. Pro The Hollywood Reporter podotkl, že ze scény vyplývá nevěrohodnost Dunneho závěru a že ji zařadil pro kontext, aby zazněly všechny úhly pohledu. „Ve skutečnosti o tom, co se té noci stalo, vědí jen čtyři lidé a dva z nich jsou mrtví,“ poznamenal Murphy pro Netflix.

Stojím při tobě, řekl Erikovi jeho herecký představitel

Krátce po premiéře Monster se ozval i Erik Menendez, a prostřednictvím Tammi i on seriál pranýřoval a ztvárnění sebe a svého bratra popsal jako „naivní a nepřesné“. Cooper Koch, který Erika hraje, navštívil následně odsouzené sourozence ve vězení.

„Nedokážu si představit, jaké by to bylo, kdyby se nejhorší část vašeho života, tak traumatická a tragická věc, vysílala pro miliony lidí zdramatizovaným hollywoodským televizním způsobem,“ řekl poté Koch magazínu Variety. „Řekl jsem jen: ‚Chápu to, rozumím tomu a stojím při tobě,‘“ citoval ze svého rozhovoru s Erikem.

O svém úhlu pohledu bratři Menenedezovi promluví v dokumentu, který v říjnu rovněž odvysílá Netflix. Představitel novináře Dunneho Nathan Lane míní, že pro bratry je i špatná reklama pořád reklama. „Byly o nich natočeny televizní filmy. Vzniklo mnoho dokumentů. Abych byl upřímný, nemyslím si, že je to pro ně špatné. Lidé o případu mluví způsobem, jakým dosud nemluvili, a myslím, že by to dost dobře mohlo vést k dalšímu soudnímu procesu,“ řekl ještě před aktuálním rozhodnutím prokuratury.

Prokuratura posoudí nové důkazy

Rovněž část diváků si na internetu stěžovala na nespravedlivé a nekorektní zobrazení uvězněných bratrů, kteří v té době čekali na projednání žádosti o opětovné posouzení případu soudem a možné snížení trestu poté, co se v jejich kauze teprve loni objevily nové důkazy.