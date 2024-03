Velikonoční festival duchovní hudby je letos výhradně český

Koncert v brněnském minoritském kostele zahájil Velikonoční festival duchovní hudby. Pořádá ho Filharmonie Brno. Letos se zaměřuje výhradně na tvorbu českých skladatelů, a to od středověku až po současnost. Program otevřela hudba Jana Dismase Zelenky. Festival potrvá v brněnských kostelech až do 7. dubna.

Oratorium Bronzový had, částečně zapomenuté dílo barokního skladatele, uvedl soubor Ensemble Inégal v minoritském kostele svatých Janů 24. března v Brně. „Poprvé jsme ho hráli před devatenácti lety a jeden významný muzikolog tehdy napsal, že všichni, kteří si myslí, že podstatná díla barokního repertoáru byla již objevena, tak jsou tímto dílem usvědčeni z naprostého omylu,“ podotkl dirigent ansámblu Adam Viktora.

Letošní ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby se zaměřuje na tuzemskou tvorbu. Přehlídka pořádaná Filharmonií Brno se tak hlásí k letošnímu Roku české hudby.