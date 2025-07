Útok na Kapitol inspiroval deskovou hru i Zeď hanby

Desková hra Fight for America od The American Vicarious

V newyorském Brooklynu přibyla velkoformátová malba s názvem Zeď hanby. Má lidem připomínat zločiny spáchané v lednu 2021 příznivci Donalda Trumpa při útoku na Kapitol. Tehdejší bezprecedentní události a Trumpovu reakci na ně satirizuje i třeba bronzové lejno ve Washingtonu nebo rozměrná desková hra, kde o osudu americké demokracie rozhoduje kostka a hráči.

Zeď hanby vyrostla v Brooklynu. Veřejná instalace, za níž stojí umělec Phil Buehler, popisuje, čeho se dopouštělo více než patnáct set lidí obviněných a následně omilostněných v souvislosti s útokem na Kapitol. Jde o završení volné trilogie Umění proti autokracii, která je výsledkem spolupráce Buehlera s neziskovou organizací provozující rozhlasovou stanici Radio Free Brooklyn. Navazuje na Zeď lží, postavené před pěti lety z dvaceti tisíc údajných nepravdivých či zavádějících tvrzení pronesených Donaldem Trumpem, a Zeď lhářů a popíračů, ukazující na republikánské politiky, kteří popírali legitimitu voleb v roce 2020.

Fakta Útok na Kapitol

Násilí červeně, poškození majetku modře Aktuální zeď je přes patnáct metrů vysoká a jednou tak dlouhá. Příběhy a činy konkrétních lidí – se zveřejněnou fotografií – jsou rozděleny do barevných políček podle určitého vzorce: násilné výtržnosti jsou zdůrazněny červeně, modrá značí poškození majetku a ostatní texty jsou napsány na bílém pozadí. „Výsledkem je nástěnná malba, která vypadá jako hroutící se americká vlajka, což je podle nás metaforicky naprosto správně,“ vysvětlil autor. Podle něho se Trump a jeho administrativa svým dalším jednáním v prezidentském úřadu – tedy milostmi a propouštěním – pokusil „přepsat historii celé té věci“, na což se pod přívalem dalších jeho výroků a rozhodnutí pozapomnělo. Proto umělec Trumpovo jméno na zeď také zařadil, a navíc zdůraznil červeným písmem.

Zeď hanby v Brooklynu připomínající útočníky na Kapitol

Příběh současného amerického prezidenta si tak zájemci mohou přečíst spolu s informacemi o Texasanovi, který řekl svému potomkovi, že si vzal do Kapitolu zbraň a že udání je zrada, za níž by se mělo střílet. O seniorce, která odmítla Trumpovu milost a policisty zpětně označila za hrdiny. Nebo o ženě, která se dožadovala zlynčování tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů, demokratické političky Nancy Pelosiové, upřesňuje deník The Guardian. „Doufám, že si lidé odnesou, že republika není samozřejmostí a že demokracie a zastupitelská vláda je možná jen tehdy, když se všichni shodnou na tom, že to chceme, že naše demokracie je v tomto směru skutečně křehká,“ dodává Phil Buehler, co by zeď měla v kolemjdoucích vyvolat za myšlenky. Zatím jeho apel v Brooklynu zůstane do konce července. Trump v televizi Nejde o jediné aktuální zhodnocení Trumpovy politiky, včetně kauzy Kapitol. Letos v červnu se ve Washingtonu začaly objevovat sochy a instalace namířené proti současnému šéfovi USA, informoval deník The Washington Post (WP). Neznámý autor umístil například na prostranství National Mall s výhledem na budovu Kapitolu repliku starého televizoru. Natřený byl starou barvou, stejně jako na něm sedící soška orla bělohlavého, národního symbolu Spojených států.

Videoinstalace na National Mall s tančícím Trumpem

Na obrazovce běžela patnáctisekundová smyčka záběrů, na nichž Trump předvádí svůj charakteristický pomalý tanec, popsal deník. Americký prezident mimo jiné tančí vedle multimilionáře a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který byl v roce 2019 obviněn z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního vykořisťování. Epstein zemřel ve vězení, zatímco čekal na soud. Videoinstalace měla povolení od Správy národních parků, která má na starosti i památky a historické nemovitosti. Plaketa na podstavci hlásala: „‚Ve Spojených státech amerických můžete svobodně vystavovat své takzvané umění, bez ohledu na to, jak je ošklivé.‘ – Bílý dům Donalda Trumpa, červen 2025.“ Socha Svobody pod palcem a bronzové lejno na stole Nápis cituje vyjádření zaslané prezidentskou administrativou od týden dříve listu WP v reakci na 2,4 metru vysoké umělecké dílo s názvem Dictator Approved (Schváleno diktátorem), které vyobrazovalo zlatou ruku s palcem nahoru, jak drtí hlavu sochy Svobody.

Socha Schváleno diktátorem

Plaketa na podstavci této sochy rovněž umístěné na National Mall obsahovala citáty autoritářských lídrů chválících Trumpa. Mezi citovanými byl ruský vládce Vladimir Putin, maďarský premiér Viktor Orbán, někdejší brazilský prezident Jair Bolsonaro a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Žádná osoba ani skupina se k těmto exponátům veřejně nepřihlásila. Televizní instalace i socha se stylem a použitými materiály podobají protestním uměleckým dílům, která loni na podzim někdo umístil ve Washingtonu, Filadelfii a Portlandu, všímá si nicméně deník. Jedním z nich byla replika stolu bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové s hromadou výkalů z bronzu. Socha vzdávala satirický hold Trumpovým příznivcům, kteří v lednu 2021 vtrhli do Kapitolu.

Boj o Ameriku jako desková hra Ani divadelníci dramatický námět, jakým útok na Kapitol je, nenechali bez povšimnutí. Umělecký soubor The American Vicarious, který jako svůj cíl definuje „vytvářet díla s přesahem reflektující americké ideály a realitu“, se rozhodl události z ledna 2021 znovu zinscenovat – jako interaktivní hru, v níž o sídlo Kongresu bojují přímo diváci. Ti se stanou hráči rozměrné stolní hry s názvem The Fight for America (Boj o Ameriku). Podnětem k ní se prý stala zpráva, že FBI zatkla jednoho z útočníků na Kapitol, který zjednat pořádek ve volbách vyrazil v kostýmu pandy, připomíná novinář z britského nedělníku The Observer, jenž se hry účastnil. Prozradil, že rozhodnout musel jeho tým mimo jiné o popravě viceprezidenta.

Desková hra Fight for America od The American Vicarious

Nápad nejprve testovali v New Yorku a letos na přelomu června a července pak naostro uváděli v Londýně. Dvacet hráčů vstupuje do místnosti s modelem Kapitolu v měřítku 1:64. Budova a stovky figurek protestujících i policie vytištěné na 3D tiskárně evokují vyostřené dění ze 6. ledna 2021. Červení proti modrým Přítomní se rozdělí na červený tým (který chce budovu obsadit) a modrý (který jim v tom chce zabránit). Na pravidla dohlíží coby rozhodčí Strýček Sam (tedy herec převlečený za zosobnění USA) a o osudech rozhoduje hod kostkou. „Vyzýváme účastníky, aby se zamysleli nad naléhavostí deeskalace politického napětí ve stále více rozdělené zemi a zároveň zdůraznili, jak mentalita hry na vítězství za každou cenu podporuje extrémní polarizaci v americké politice a ohrožuje základní ideály národa,“ nabádají tvůrci účastníky. Další možnost si zahrát bude podle webu The American Vicarious ale až v lednu 2026 ve Washingtonu, na páté výročí útoku na Kapitol.

Desková hra Fight for America od The American Vicarious

Divoký balet o (žádném) prezidentovi Reakcí na Trumpovo politické působení vzniklo na jevištích více. Už v roce 2018, tedy během jeho prvního období v Bílém domě, přispělo experimentální Nature Theater of Oklahoma hrou No president (Žádný prezident). Loni, když byl Trump podruhé zvolen do čela USA, ji ve spolupráci se Schauspielhausem Düsseldorf oprášilo a letos v červnu hrálo třeba v Londýně. „Zběsilá choreografie“ zahrnující balet i inspiraci němým filmem si vystačí s nápadem o bývalých tanečnících a hercích, kteří pracují pro bezpečnostní agenturu a konkurují si v zakázce na strážení vzácné divadelní opony. Podle recenze v The Guardian jde o karikující „divokou jízdu“, v níž se vynoří i nejistý muž, jenž povýší na „trumpovského despotu“.

Ze hry No President