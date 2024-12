Třikrát vyprodáno a 5 hvězd od kritiků. Česká filharmonie nadchla New York

Třetím koncertem v Carnegie Hall završila Česká filharmonie svá vystoupení v rámci Českého týdne v New Yorku. Nápis „Sold Out!“ – vyprodáno – se na plakátu na budově nejslavnějšího sálu na světě objevil každý večer, kdy tu Česká filharmonie koncertovala. V publiku zasedl i prezident Petr Pavel. Šéfdirigent Semjon Byčkov pak převzal Cenu Americké Dvořákovy společnosti za mimořádný přínos české hudbě. Američtí hudební kritici členy filharmonie odměnili pětihvězdičkovým hodnocením.

„Carnegie Hall je bezpochyby nejslavnější sál na světě. A pro každý orchestr je svátkem si tady zahrát, ale vyprodat tři koncerty za sebou, to už je svátkem i pro Českou republiku,“ neskrýval radost David Mareček, ředitel České filharmonie, která odhaduje, že její koncerty v Carnegie Hall vidělo na devět tisíc diváků.

K neodolatelné atmosféře vánočního New Yorku letos přispěl i Český týden v Carnegie Hall. Hudebníkům z České filharmonie se hned třikrát podařilo vyprodat ikonický sál, ve kterém se tento orchestr v Americe představil poprvé v roce 1965. Od té doby tam zavítal devatenáctkrát.

K prestiži ještě přispěla účast české hlavy státu na závěrečném koncertu. „Pro mě je to vzácná příležitost, jak být jako prezident České republiky přítomen něčemu, na co můžeme být právem hrdí,“ řekl prezident Petr Pavel.

„Carnegie Hall je sál, který je, dalo by se říct, mekkou všech hudebníků. Je to báječný akustický prostor. Je to místo, jímž kráčely hudební dějiny,“ řekl někdejší hudební ředitel a šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Do hudebních dějin patří i Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka. Ta měla světovou, mimořádně úspěšnou premiéru právě v Carnegie Hall v polovině prosince roku 1893. A právě předání ceny od amerického Dvořákova sdružení pro šéfdirigenta Semjona Byčkova a jeho orchestr přihlížel i prezident Pavel.

„Tato cena nese obří význam pro všechny z nás v České filharmonii,“ řekl Byčkov poté, co převzal cenu od Susan Lucakové, která se v roce 1990 pokoušela zabránit demolici domu, kde Dvořák na Manhattanu tři roky komponoval.