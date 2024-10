Vizuální umělce inspirovala česká klasická hudba

Projekt vznikl v rámci oslav Roku české hudby a za podpory festivalu Lunchmeat. Zadáním bylo vytvořit vizuální dílo v reakci na jeden z pěti hudebních úryvků. Zájemci si mohli vybrat z hudebních ukázek Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Vítězslavy Kaprálové, Jana Rychlíka a současné skladatelky Jany Vöröšové. „Je to průřez posledních dvou set let české klasické hudby,“ uvedl Prokop Jelínek z České filharmonie.

Cílem bylo zjistit, jak může klasická hudba ovlivnit tvorbu mladé generace, věkový limit pro účast byl pětatřicet let. Do otevřené výzvy se přihlásilo více než osmdesát tvůrců, z nich pak odborná porota vybrala patnáct finalistů. Ti dostali šanci návrh dopracovat a ve dvoraně vystavit až do 12. ledna.

Nová spojení

„Jsou tady věci, které používají found footage, 3D animace, klasická kreslená stop motion animace nebo i dokument,“ uvedl k vystaveným dílům Jelínek. „Pořád se snažíme nacházet nová spojení a nové diváky, které bychom chtěli přivést ke klasické hudbě,“ dodal.

K takovým patří i další výtvarně-hudební propojení Art Sounds, kdy členové České filharmonie hrají přímo mezi vystavenými díly Galerie Rudolfinum.