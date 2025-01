Taťjana Medvecká načítá povídky nobelistky Ernauxové

Audio podobu dostávají dva kratší texty Mladík a Událost, které loni vyšly česky v rámci jedné knihy. Annie Ernauxová čtenáře už dopředu upozorňuje, že to, co předkládá, není fabulace, ale odžitá zkušenost. „Je tam cítit potřeba to sdělit: ona to prožila, ale dokud to nenapíše, jako by se to nestalo. To je to, co to povyšuje,“ míní Medvecká.

Spisovatelka nezatajuje milostný vztah s výrazně mladším mužem a svěřuje se i s traumatickými prožitky, jako je ilegální potrat, který podstoupila v šedesátých letech. „Řekli jsme si, že budeme cudní, ale zároveň věcní. A že už je to prožitá vzpomínka, která má dát naději těm ostatním,“ podotýká k audio zpracování textu režisér Michal Bureš.