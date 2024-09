„Stárnoucí režisér má jen hemeroidy a pozvánky na festivaly.“ V Praze převzal Gilliam cenu

K filmu a režii se dostal díky svým ilustracím. Tvořil je poté, co se do Anglie přestěhoval z rodné Minnesoty. Jeho ploškové animace se staly neodmyslitelnou součástí Monty Pythonova létajícího cirkusu, seriálu pojmenovaného po dnes už legendární komediální skupině.

„Co máme dělat, jsme se učili na place. A dělali jsme spoustu hloupých chyb,“ připouští Gilliam. „Ten film nakonec dopadl dobře,“ dodal. Kritika naopak strhala Gilliamův první samostatný režijní počin – komedii Žvahlav z konce sedmdesátých let. Později ale jako režisér prorazil. Dosud natočil třináct snímků.

„To jediné, co stárnoucí režisér má, jsou hemeroidy a pozvánky na festivaly,“ prohlásil Gilliam. „Já mám jenom ty pozvánky,“ upřesnil. A pozvánky bude dostávat dál. Příští rok půjde do kin jeho další film – s názvem The Carnival at the End of Days a s Johnnym Deppem v hlavní roli.

Festival Future Gate pokračuje v Praze do konce září. V říjnu se pak postupně přesune do Olomouce, Šumperku, Hodonína, Brna, Plzně, Hradce Králové a nakonec do slovenských Košic.