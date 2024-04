SROVNÁNÍ: Jak katedrála Notre-Dame vstává z popela

Církevní a umělecky cenné předměty se podařilo včas odnést do bezpečí. Hrdinou se stal kaplan pařížských hasičů, který do hořícího chrámu vběhl, aby z pokladnice zachránil relikvie včetně trnové koruny, kterou měl podle věřících na hlavě při ukřižování Ježíš Kristus. Zakoupil ji ve třináctém století král Ludvík IX.

Výroby součástek do požárem poškozeného hodinového stroje v katedrále se ujal petrohradský závod na výrobu hodinek, známých za sovětských dob i Čechům a Slovákům pod značkou Raketa. Ten opravil hodinový stroj Collin z roku 1867, jež v pařížské katedrále až do požáru řídil pohyb ručiček na čtyřech cifernících.

Zodpovědné úřady zatím ujišťují, že vše probíhá podle plánu. „Dodržujeme termíny i rozpočet,“ potvrdil šéf obnovy Philippe Jost minulý měsíc při slyšení v Senátu. Upřesnil, že dosud se vynaložilo 550 milionů eur (bezmála 14 miliard korun), financování do značné míry pokryla sbírka, do níž přispěla veřejnost i francouzští miliardáři.

Na rok 2024 stanovil termín francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten ihned po požáru slíbil obnovení katedrály do pěti let. Deadline tedy vychází na rok, kdy se Francie stane dějištěm letních olympijských her, i když otevření se do zahájení sportovního svátku nakonec nestihne. Propojení obou událostí by působilo velkolepě.

„Jen jednou za století se hostí olympijské a paralympijské hry a jen jednou za tisíciletí se obnovuje katedrála. Rok 2024, rok odhodlání, rozhodnutí, obnovy a hrdosti. Ve skutečnosti rok naděje,“ prohlásil loni Macron v novoročním projevu.