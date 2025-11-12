Rodinný Bubák bojuje v kinech se strachem


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Do tuzemských kin vstoupí 13. listopadu nový český rodinný snímek. Lehce strašidelná komedie Bubák kombinuje hrané scény s animací. Vznikla v režii Tomáše Pavlíčka a Kateřiny Karhánkové v koprodukci České televize.

Bubák se ukrývá pod postelí šestiletého Tomáše v jednom panelákovém bytě. Zjeví se poté, co rodiče odjedou na víkend a poprvé nechají děti – kromě Tomáše ještě dvanáctiletou Nikču – samotné přes noc doma.

Film Bubák je adresován rodinnému publiku. „Snažili jsme se, aby byl kombinací trošku strašidelného filmu a mnohem víc byl komedií. Takže bubák tam je, ale není strašlivě strašidelný. Spíše jsme se snažili, aby se dětský divák pousmál, až jej uvidí,“ upřesňuje Pavlíček, jak moc se diváci budou v kinech bát. Bubák se třeba živí nejen strachem, ale miluje i sladkosti. Inspirací pro titulního hrdinu byli prý Gremlini, Pokémon nebo Jabba Hutt.

Z filmu Bubák
Zdroj: CinemArt

Hrané scény doplňují animované prvky. Stvořit museli tvůrci zejména bubáka. Z režijní dvojice byla za animovanou a výtvarnou složku zodpovědná především Kateřina Karhánková, zatímco práce se skutečnými herci byla bližší Tomáši Pavlíčkovi. Oba filmaři mají za sebou nominaci, respektive ocenění Českým lvem: Karhánková za animované Mlsné medvědí příběhy, Pavlíček mimo jiné za černou komedii Přišla v noci. Scénář je celovečerním debutem Štěpánky Ansorge.

Přiznat si, kdo jsme

Kromě boje s vlastním strachem je důležitým tématem příběhu ještě hledání vlastní přirozenosti. Nejen teenagerovští hrdinové se potýkají s nástrahami dospívání. Aby se všichni mohli posunout, musí překonat strach z neznáma a nejistoty. Navíc dopívá i samotný bubák, a dokonce i on se něčeho bojí.

Z filmu Bubák
Zdroj: CinemArt

„Občas prostě musíme vypustit svoje bubáky a přiznat si, kdo doopravdy jsme. Musíme trochu zašpinit sebe i ostatní, protože takoví už prostě jsme. A právě cesta od vyčištěnosti ke špinavosti je základem pro styl celého filmu,“ dodávají tvůrci. Napomáhá tomu podoba bubáka, který svým slizem zvládne „zapatlat“ vše kolem.

Zásluhu na zvukovém projevu strašidla má herec David Novotný. Filmové sourozence si zahráli Anna Vyčítalová a Martin Kubuš, jejich rodiče představují Lukáš Latinák a Jana Plodková. „Velké i menší diváky čeká napínavý příběh viděný dětskýma očima, myslím, že takových filmů se u nás moc netočí,“ poznamenala herečka.

