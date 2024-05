Po Svaté by si Bohdalová přála roli v komedii. Nejlépe o vitální stoleté ženě

Snímek měl v týdnu premiéru v Lucerně. Plný kinosál herečku přivítal dlouhým potleskem ve stoje. Svatou jí napsal Epstein před třemi lety k devadesátinám. Hraje vitální důchodkyni, která přežila gulag. „Pro mě bylo spíš k úsměvu, že mě museli v mém věku zestařit. To jaksi v třiadevadesáti je skoro unikát,“ říká Bohdalová.

„Točit s třiadevadesátiletou herečkou, která tři měsíce před tím prošla poměrně závažným onemocněním, je podle mě malý zázrak. Naštěstí jsme tam měli jednu velkou pomoc, a to byla jaderná elektrárna jménem Jiřina Bohdalová, která prostě nepadne před ničím, před ničím se nezastaví a žádná výzva jí není příliš velká,“ podotkl Strach.

Dekády před kamerou

Herečka už má na kontě víc než dvě stě filmových a televizních postav. Poprvé se Bohdalová před kameru postavila v nedokončeném němém filmu Pižla a žižla na cestách z roku 1937. Od té doby spolupracovala s nespočtem filmařů.

V posledních letech si oblíbila právě scenáristu Epsteina a režiséra Stracha. Ti pro ni měli spíše tragické role. Poprvé ve snímku Vrásky z lásky, o sedm let později přišlo skličující drama Klec. „Říkala, že kdybych jí psal ještě něco v životě, tak abych už tam nepsal artefakty toho stáří. Aby to byla prostě nějaká jednoduchá fajnová role vitální ženy kolem sto let,“ říká s úsměvem Epstein.

Herečka přiznává, že mluvit do toho moc nemůže. „Co on přinese, to mu zahraju,“ prohlásila Bohdalová. „I já, v padesáti letech, poté, co třicet let dělám tuto profesi, tak se od ní pořád učím. A to je neuvěřitelná zkušenost. Takové setkání bych skutečně přál každému režisérovi, ale myslím, že ne každý by ho unesl,“ myslí si Strach.

Bohdalová by se takového setkání ráda dočkala znovu. S Epsteinem už skoro počítá. „Teď po premiéře, doufejme, nabrousí tužku nebo pero a něco napíše,“ věří herečka. Ideálně by si představovala komedii. Právě těmi během své rekordně dlouhé kariéry proslula nejvíc.