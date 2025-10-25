Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Dva nové večerníčky představí současným dětem literární klasiku. Od 25. října si poslechnou vyprávění O pejskovi a kočičce, od 1. listopadu se seznámí s Rychlými šípy. Nová zpracování ctí v obou případech původní výtvarnou podobu, tedy jak ilustrace Josefa Čapka, jehož kresby byly v padesátých letech převedeny i do večerníčku, tak komiksy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami
Italský filmový průmysl se obává vládních škrtů. Varuje, že nižší podpora ze strany státu se může negativně promítnout do počtu pracovních míst i image země spojené se jmény Federica Felliniho nebo Paola Sorrentina. Podle ministerstva kultury jsou škrty reakcí na podvody s filmovými pobídkami, aktuálně se řeší dokonce skandál spojený s dvojnásobnou vraždou.
Bon Jovi se vrací na koncertní pódia, i v Evropě
Americká rocková kapela Bon Jovi začne od příštího roku opět koncertovat. Kromě Spojených států se vydá i do Evropy. Mimo pódia skupinu držely od roku 2022 zdravotní potíže frontmana Jona Bon Joviho, který podstoupil operaci hlasivek.
Ji.hlava uvede dokumenty o virtuálních přítelkyních, jídle i filmových kolektivech
Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Program nabízí přes tři sta soutěžních i nesoutěžních snímků. Cenu za přínos světové kinematografii letos získá bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau, filmovým kolektivům věnuje přehlídka jednu celou sekci. Připravila také třeba retrospektivu na téma jídlo a doba. Dvacátý devátý ročník zahájí český dokument o fenoménu OnlyFans.
Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC
Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.
Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku
Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
Ruští pouliční muzikanti provokují písněmi „zahraničních agentů“
V Rusku skončili za mřížemi členové kapely Stoptajm za to, že hráli na náměstí v Petrohradu skladbu od exilového rappera. Stoptajm hrají už několik měsíců na ulici písně takzvaných zahraničních agentů, jak autory označují ruské úřady. Zatýkání členů skupiny inspirovalo k podobným pouličním produkcím i další muzikanty.
Na ČT se na Štědrý večer bude strašit, na Silvestra tančit se StarDance
Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku a silvestrovskou noc včetně novoročního přípitku diváci oslaví s tanečním pořadem StarDance Tour.
