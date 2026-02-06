Obrazem: Nominace na nejlepší design se najdou na hřbitově, Kostarice i v ústavě

Ceny Czech Grand Design představily finalisty dvacátého ročníku. Ocenění za nejvýznamnější počiny českého designu uplynulého roku budou udělena v devíti kategoriích, nově včetně prostorového designu. Kandidáty na objev roku určily odborné poroty poprvé pro každou kategorii, vítězný projekt bude ale jen jeden. Ceny budou předány 11. března v přímém přenosu České televize.
- Kultura
- Czech Grand Design
- Design
- Elis Monsport
- Josef Tomšej
- Eduard Herrmann
- Jiří Krejčiřík
- O+M studio
- Formafatal
- Marek Cpin
- Aleš Hnátek
- Zuzana Kubíčková
- Hana Valtová
- Ondřej Stára
- Janja Prokić
- Bold Studio
- Studio Najbrt
- Studio Marvil
- Ondřej Báchor
- Matěj Činčera
- Jan Novák (designér)
- Tereza Mundilová
- Barbora Lundgren
- Mojmír Bureš
- Tomáš Staněk (výtvarník)
- Julie Černá
- Magdalena Rutová
- Modernista
- Master & Master
- Květná 1794
- Výběr