Obrazem: Nominace na nejlepší design se najdou na hřbitově, Kostarice i v ústavě


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, Czech Grand Design

Ceny Czech Grand Design představily finalisty dvacátého ročníku. Ocenění za nejvýznamnější počiny českého designu uplynulého roku budou udělena v devíti kategoriích, nově včetně prostorového designu. Kandidáty na objev roku určily odborné poroty poprvé pro každou kategorii, vítězný projekt bude ale jen jeden. Ceny budou předány 11. března v přímém přenosu České televize.

Aktuálně z rubriky Kultura

Hudba na olympiádě: Mariah Careyová zazpívá italsky a řeší se Mimoni

Zahajovací a zakončovací olympijské ceremoniály vedle defilé sportovců přitahují pozornost i víceméně spektakulárními show, které se snaží překvapit hudebními hvězdami. Na zimní olympiádě, která začne 6. února v Itálii, mají být hlavními star Mariah Careyová a Andrea Bocelli. K nezapomenutelným číslům v historii se řadí to Luciana Pavarottiho, nebo dokonce jedno, které se nakonec vůbec neuskutečnilo.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Smyčce za miliony jsou drahé, filharmonie si je půjčuje

Česká filharmonie slaví sto třicet let a k té příležitosti chce pro soubor získat další špičkové nástroje. Orchestr zavádí systém zápůjček od soukromých majitelů a teď hledá cesty, jak tuhle sbírku dál rozšiřovat. Ceny mistrovských instrumentů totiž rostou tak rychle, že si je filharmonici nemůžou dovolit z vlastních zdrojů.
před 7 hhodinami

Borkovec, Kaprálová či Iljašenko se uchází o Cenu literární kritiky

Ceny literární kritiky zveřejnily kompletní nominace. Jména autorů nominovaných za prózu doplnily nominace za poezii. Ocenění udělí pořádají spolek kritiků napříč literárními časopisy 25. března.
před 22 hhodinami

Návštěva staré dámy zviklá morálku v Ostravě

Příjezd bývalé a nyní zámožné rodačky vyvolá ve zchudlém městě morální dilema. Ve hře Návštěva staré dámy ho před sedmdesáti lety rozehrál švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt. Nyní groteskní tragikomedii nejen o tom, co vše lze koupit za peníze, uvádí Komorní scéna Aréna v Ostravě.
před 22 hhodinami

Filmové premiéry: Potopa, Bratři Anderssonovi či Údolí včel

První únorový čtvrtek obohatil nabídku českých kin o celovečerní debut slovenského režiséra Martina Gondy. Snímek Potopa o vesnici, která má ustoupit stavbě nádrže, natočil převážně s rusínskými herci a v rusínském jazyce. Křehkými sourozeneckými vztahy se pak zabývá švédský dokument Bratři Anderssonovi. A Národní filmový archiv do kin vrací další digitálně restaurovanou klasiku – Údolí včel režiséra Františka Vláčila. Premiéru pak mají i další filmy.
včera v 14:38

Nejlepší rada od otce? Neposlouchat rady, říká Stella Rose

V brněnském a následně v pražském klubu koncertovala Stella Rose. Dcera frontmana kapely Depeche Mode Davea Gahana vystupuje jako hudebnice jen pod svým křestním jménem. Její tvorbu lze charakterizovat jako mix alternativního rocku, temného popu i elektroniky.
včeraAktualizovánovčera v 12:38

Korunu poškozenou při loupeži v Louvru půjde restaurovat do původního stavu

Korunu císařovny Evženie (Eugénie) poškozenou při nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre bude možné zcela restaurovat do původního stavu. Podle agentury AFP to ve středu oznámilo muzeum, ze kterého loni v říjnu odnesli čtyři pachatelé šperky v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun). Poničený šperk při útěku upustili na zem. Podle restaurátorů však zůstala jeho struktura téměř nepoškozená.
včera v 03:18
