Nejlepší rada od otce? Neposlouchat rady, říká Stella Rose

5. 2. 2026
Rozhovor se Stellou Rose
V brněnském a následně v pražském klubu koncertovala Stella Rose. Dcera frontmana kapely Depeche Mode Davea Gahana vystupuje jako hudebnice jen pod svým křestním jménem. Její tvorbu lze charakterizovat jako mix alternativního rocku, temného popu i elektroniky.

Otázce na slavného otce se Stella Rose při rozhovorech nemůže vyhnout. „Myslím, že stejně jako každý další blízký člověk,“ upřesňuje, jestli ji Dave Gahan muzikantsky ovlivnil. „Moje matka, otec, bratr, prostě lidé, se kterými vyrůstáte, vás ovlivňují už tím, že žijí ve stejném domě. Nic víc v tom není. Co ale považuju za výjimečné, je to, jakým způsobem nás propojuje zpěv. To považuju za dar,“ dodala.

Britská kapela Depeche Mode, která výrazně ovlivnila elektronickou hudbu osmdesátých a devadesátých let, se na scéně pohybuje už téměř půlstoletí. Byli jednou z mála celosvětově známých západních skupin, kteří přijeli do Československa ještě před listopadem 1989. Symfonická úprava jejich hitů zazní letos v dubnu v Ostravě, koncem května pak v Brně a v Praze.

Nikdy nezklamou, i když už měli lepší koncerty, hodnotí Depeche Mode v Praze hudební publicista
Koncert Depeche Mode v Praze (2023)

Z jejich znalosti hudebního průmyslu by mohla těžit i Stella Rose. Dave Gahan své zkušenosti prý zformuloval do jednoduchého doporučení. „Neposlouchat nikoho jiného než sebe samu, a to včetně jeho rad,“ říká Stella Rose. „Myslím, že to je nejlepší rada, kterou můžete dostat od kohokoliv. Pokud se vám líbí, co děláte, měli byste v tom pokračovat. Jen tak budete šťastní, jen tak dosáhnete nějakého vnitřního uspokojení. Veškerý úspěch zvenčí, klidně to nazvěme slávou, tak nic z toho si zrovna dvakrát nerozumí s duševním zdravím, že?“ podotýká šestadvacetiletá muzikantka.

V New Yorku – odkud pochází její matka, filmařka Jennifer Sklias-Gahanová – usazená skladatelka a textařka své debutové album Eyes Of Glass vydala v roce 2023. O rok později následovalo EP Hollybaby. „Mám dojem, že současná rádiová hudba je trochu sterilní. Řekla bych, že rockové a alternativnější kapely v sobě mají něco organického, více prozkoumávají nové polohy, přichází od nich více nápadů. Rockové písně jsou mnohem vzdušnější. Pop má pevnou strukturu a často se odehrává podle zavedených vzorců,“ poznamenává ke svému hudebnímu vkusu.

