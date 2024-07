„Nebát se žít.“ V Holešově začal festival židovské kultury

Holešovská židovská komunita patřila v minulosti k největším na Moravě. Prokazatelně tam existovala od 15. století, o čtyři sta let později žilo ve městě asi sedmnáct set příslušníků židovské menšiny. Tu ale za druhé světové války definitivně zničili nacisté. Nejprve byli Židé odesláni do Terezína, většina z nich se následně dostala do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde zemřeli.

Židé po sobě v Holešově zanechali několik kulturních památek. Nejvýznamnějšími z nich jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a také židovský hřbitov s asi patnácti sty náhrobky. Právě ten každoročně před konáním festivalu uklízejí dobrovolníci z celého světa v rámci mezinárodních pracovních kempů.