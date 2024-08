Národní divadlo zahájilo sezonu, chystá na dvě desítky premiér

Národní divadlo (ND) symbolicky zahájilo novou sezonu, v pořadí už 142. Návštěvníci se dočkají dvou desítek premiér a dalších 66 inscenací. Ředitel první scény také předal ceny mladým umělcům a do síně slávy uvedl Aloise Švehlíka.

„Abych byl ke koukání, aby to bylo k poslouchání a – chraň bůh – hlavně nebýt trapný,“ prohlásil před zaplněným sálem Švehlík. Úplně poslední představení odehrál v jednom z nejznámějších českých divadel před dvěma lety – v Hordubalovi z pera Karla Čapka. Herec si prý osobně oblíbil i rol Willyho Lowmana ve hře Smrt obchodního cestujícího.

Poprvé si Švehlík potlesk v Národním divadle vyslechl před sedmatřiceti lety, tehdy v představení Lucerna ztvárnil spisovatele Aloise Jiráska. Od té doby ztvárnil v tamní činohře desítky slavných rolí. „Je to osobnost, které si nesmírně vážíme pro takový chlapsky pokorný vztah k divadlu. On je ten dělník divadla v nejlepším slova smyslu,“ uvedl na hercovu adresu ředitel divadla Jan Burian.

Z mladých umělců do 35 let převzali ocenění baletka Nina Fernandes, operní pěvec Pavol Kubáň, za Laternu Magiku Alexandr Sadirov a člen činohry Pavel Neškudla. Tématem zahájení byla také podpora Slovenského národního divadla – poté, co slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová odvolala jeho ředitele. Pražští divadelníci už dříve napsali otevřený dopis premiéru Robertu Ficovi.

„Aby se zamyslel nad tím, co se děje ve slovenské kultuře. Víme, že to velký efekt mít nebude, ale je důležité se vyjádřit,“ řekl šéf činohry Národního divadla Martin Kukučka. „Cenzura prostě neprojde, jsme tady a budeme hlásnou troubou z Prahy,“ ujistil Kukučka.

Národní divadlo nabízí i konkrétní praktickou pomoc. V případě potřeby chce například umožnit hostování slovenským hercům na svých prknech.