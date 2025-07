Máme rádi Mel C a rozčilují nás britští fašisté, přiznává duo Orbital

První dlouhohrající desky bratrů Hartnollových a hity jako Are We Here?, Belfast, Satan nebo Halcyon z devadesátých let patří ke klasikám britské elektroniky. „Ty skladby jsme napsali před pětatřiceti lety a po celou dobu je hrajeme naživo. Díky tomu nezestárly, protože jsme je postupně upravovali, hráli si s nimi, vymýšleli jsme nové aranže. Jsou to živé organismy,“ vysvětluje Paul, že pietně se Orbital ke své hudbě nechovají.

Dirty Rat vyjadřuje naše pocity

Bratři se několikrát coby hudební dvojice rozešli – poprvé v roce 2004 a znovu o deset let později –, ale pak se opět společně vrátili na pódia. Zatím poslední desku s názvem Optical Delusion vydali předloni. Obsahuje mimo jiné skladbu Dirty Rat. „Vyjadřuje naše pocity, ale sami bychom do ní tolik agrese přinést nedokázali. To je důvod, proč jsme oslovili Sleaford Mods,“ doplnil Phil, proč píseň nahráli s britskými postpunkerským duem.

„Mám plné zuby generace lidí, kteří chtěli brexit, čímž nás vyvedli z Evropy, což je příšerné. Lidé, kteří si stěžují na imigraci a podobné věci,“ upřesnil Paul, co bratry Hartnollovi rozčiluje. „Britští bílí fašisté,“ shrnul Phil.