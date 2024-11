Karlovy Vary ožívají hudbou a filmem. Na Variacích si ale prohodí svá místa

Do Karlových Varů se už počtvrté vrací společný projekt mezinárodního filmového festivalu a České filharmonie nazvaný Variace. Letošní ročník nabídne exkluzivní možnost poslechnout si program, který tuzemský první orchestr přiveze za dva týdny do New Yorku. Zatímco koncerty filharmoniků se uskuteční ve velkém sále hotelu Thermal, filmy se budou promítat v koncertním sále v Císařských lázních.