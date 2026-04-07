Kadrnka točí film o Komenském před exilem, „nehraje“ ho Slovák Mitaš


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Václav Kadrnka točí film o Komenském
Zdroj: ČT24

Režisér Václav Kadrnka dokončuje celovečerní film Panna Sofia o Janu Amosovi Komenském. Sleduje jednu kapitolu ze života tohoto evropského myslitele. V hlavní roli se představí slovenský herec Marián Mitaš.

Panna Sofia se zaměřuje na výsek Komenského života před odchodem do exilu – těžké období plné ztrát, které mohlo formovat jeho myšlení. Nemá ale být biografickým filmem.

Děj se odehrává roku 1627 uprostřed náboženských válek a po porážce protestantských vojsk na Bílé hoře. Pětatřicetiletý Komenský nesmí coby člen Jednoty bratrské veřejně působit. Stojí před zásadním rozhodnutím, zda nuceně konvertovat ke katolicismu, nebo navždy opustit vlast.

Od smrti Jana Amose Komenského uplynulo 350 let. Při morové ráně varoval před špatnostmi ducha
Portrét Jana Amose Komenského ve svazku z 19. století

„Skrýval se tehdy v Podkrkonoší. A byl povolán, aby navštívil nemocnou dívku Kristinu Poniatowskou, která údajně měla zjevení,“ připomněl Kadrnka. Pro Komenského jde o důležité setkání. Vizím dcery polského šlechtice a bratského duchovního naslouchá. „Byl trochu rebel a myslím, že ve filmu je to vidět. Snažil se jít proti proudu, proti tomu, co lidi vidí, na základě čeho konají a snažil se ten svět udělat lepším,“ říká o Komenském jeho představitel Marián Mitaš.

Zachycené kousky reality spíš než herectví

Komenský výrazně proměnil pohled na pedagogiku. Zdůrazňoval, že děti se mají učit od raného věku, nejen rozumem, ale i prožitky. I pro Kadrnku je v jeho filmech dětský pohled na svět důležitý. V chystané novince ho zprostředkovává pomocí postavy, kterou hraje osmiletý Tadeáš Obdržálek. „Baví mě to asi sto procent ze sta. Někdy je to těžké, někdy je to snadné,“ sdílí dojmy ze své první zkušenosti před filmovou kamerou.

Komenského ztvárnil v roce 2021 také Alois Švehlík, a to v dokudramatu Jako letní sníh. Dostupné je v iVysílání
Zdroj: ČT/Radek Miča

Jeho zkušenější herecký kolega Mitaš přiznává, že se mu Komenského hraje těžko. „Protože Václavovy filmy nejsou vůbec o herectví, on spíše chce zachytávat kousky reality, které si pak skládá do výsledného kusu. Spíše věří skladbě obrazu, než aby herci dávali klíč k tomu, jak vyřešit celý příběh, který se tam odehrává,“ vysvětluje a k režisérově silné vizi ještě dodává: „Necháme se vést. Na jednu stranu je to náročné pro lidské chtění něco kontrolovat a na druhou stranu je to osvobozující, protože jenom jsme v těch situacích.“

Historie se současnými tématy

Panna Sofia je Kadrnkovým čtvrtým celovečerním titulem. Za ty předchozí obdržel Ceny České filmové kritiky i nominaci na Českého lva a jeho meditativní historické drama Křižáček vyhrálo filmový festival v Karlových Varech.

Křižáček dobyl Karlovy Vary. Český film zvítězil po 15 letech
obrázek

Komenského příběh ze sedmnáctého století chce Kadrnka – jenž se vedle režie podílel rovněž na scénáři a také je producentem snímku – co nejvíce přiblížit současnému divákovi.

„Sedmnácté století má také válku a duchovní krize, najednou začal úplně jiný myšlenkový směr – racionalismus ve filozofii. Začaly se opouštět duchovnější hodnoty, hledal se spíš věk rozumu,“ upřesnil režisér. „Ten film je také o hraniční situaci lidí, kteří se skrývali a museli se rozhodovat mezi exilem a perzekucí,“ doplnil.

Snímek Panna Sofia vzniká v česko-slovensko-turecké koprodukci, mimo jiné s přispěním České televize. V kinech Komenského připomene nejspíš příští rok na podzim. 

Amsterodamské vigilie spekulují, o čem mluvili Rembrandt s Komenským
Amsterdamské vigilie

Výběr redakce

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 5 mminutami
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

před 1 hhodinou
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

před 1 hhodinou
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

09:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta"

07:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

před 2 hhodinami
Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

10:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

před 1 hhodinou

VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Přesně před osmdesáti lety vyšla ve Francii jedna z nejslavnějších knih na světě. Malý princ je po Bibli druhým nejpřekládanějším dílem všech dob, lidé ji čtou ve 450 jazycích. Nové, moderní vydání je teď na pultech francouzských knihkupectví. Mnoho Francouzů možná netuší, že autor knihu nenapsal ve Francii, ale v New Yorku. Vyšla až dva roky po jeho smrti. Má několik filmových podob, před dvěma lety například vzbudila pozornost animovaná verze. K jejímu věhlasu přispěl i dramatický život autora – zahynul tragicky, když jeho letadlo sestřelili za války Němci.
před 5 hhodinami

Sonda do historie. Pařízkova Amadoka uzavírá v Divadle X10 „ukrajinskou trilogii“

Po obrazech rozkladu Sovětského svazu v inscenaci Moskoviáda a líčení hrůz války v inscenaci Na západní frontě klid / Zelené koridory se mezinárodně oceňovaný režisér Dušan David Pařízek vrací na pražskou scénu s třetím ukrajinským příběhem. Tentokrát vycházel z rozsáhlého románu Sofije Andruchovyčové.
včera v 10:00

Ubylo jízlivosti, říká Viewegh o svých dalších knižních denících

Spisovatel Michal Viewegh v nové knize Převážně báječný rok reflektuje každodenní život i vlastní stárnutí. Vlastní deníkové zápisky knižně vydal už poněkolikáté. „Je to taková literární reality show,“ podotkl v 90' ČT24 při rozhovoru s Marianou Novotnou.
5. 4. 2026

Byl napřed, přesto vzadu. Monografie doceňuje opomíjeného Vojtěcha Preissiga

Životní dráha malíře, grafika, typografa a fotografa Vojtěcha Preissiga si přímo říká o filmové zpracování. Monografie Tomáše Vlčka, nazvaná prostě Vojtěch Preissig, plní víceméně stejnou roli. Ukazuje, jak významnou, a stále opomíjenou osobností Preissig byl. A také, s jakými překážkami musel po celý život bojovat.
5. 4. 2026

VideoŽák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
5. 4. 2026

Nová výstava ukazuje neuskutečněné vize pro Zlín

Projekty, které měly vzniknout ve Zlíně před vypuknutím druhé světové války, představuje výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Mezi exponáty jsou například plány na nový dopravní terminál nebo podobu náměstí Práce. Návrhy významných architektů si lidé mohou prohlédnout do 19. dubna. Výstava je součástí akcí připomínajících ve spolupráci s UNESCO 150 let od narození Tomáše Bati.
3. 4. 2026

VideoSlužebnictvo Dejvického divadla ukazuje fungování moci

Kdo má navrch a kdo je pouhým služebníkem příběhu? Nová inscenace Dejvického divadla Služebnictvo odhaluje, jak funguje manipulace a moc – v životě i na jevišti. Soubor rozvíjí mezinárodní spolupráci, autorem i režisérem hry je irský dramatik Wayne Jordan.
3. 4. 2026
Načítání...