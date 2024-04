Jsme dysfunkční rodina lůzrů, říkají herci z Červeného trpaslíka

Seriál Červený trpaslík se s desetiletou přestávkou na přelomu milénia vysílal ve Velké Británii od roku 1988 do roku 2019 ve dvanácti sériích. Velmi oblíbený je i u českých diváků. „Je to neuvěřitelné. Je to pozoruhodné, když vezmeme v potaz, že mluvíte jiným jazykem. Ale zdá se, že to není překážkou. Náš řidič mi říkal, že je to prostě jednoduchým smyslem pro humor a tím, že jde o příběh čtyř chlapů – nebo čtyř věcí – uvězněných ve vesmíru, kteří se snaží dostat domů,“ okomentoval popularitu Černého trpaslíka v Česku Chris Barrie.

Putování těžařské lodi vesmírem ve více než tři miliony let vzdálené budoucnosti oficiálně ještě neskončilo. „Vím, že režisér, a hlavně většinou jediný scenárista pozdějších dílů Doug Naylor nechce rozhlašovat, až dojdeme k poslednímu dílu, možná chce pokračovat dalším příběhem. Budu radši, když nebude žádný oficiální konec. Mělo by to prostě skončit, až to skončí. Nikdy neříkej nikdy, protože dokud dokážeme mluvit a chodit zároveň, možná budeme chtít pokračovat,“ podotýká Barrie.

U scénáře se nejde nesmát

Vracet se do role, která ho nejvíce proslavila, pro něj prý není nuda. „Když jsme v roce 2009 dělali sérii Zpátky na Zemi, vraceli jsme se k Červenému trpaslíkovi asi po deseti letech. Ale hned, jak jsem se oblékl do kostýmu, plácnul si na čelo H a začali jsme zkoušet, bylo to, jako by ta pauze vůbec neexistovala. Bylo to, jako bychom se vraceli po týdnu. Je to vždycky vzrušující,“ přiznává. Vysvětlení má jednoduché: „Myslím, že pro mě, ale platí to pro většinu dobrých seriálů, je základem scénář. A my jsme se nikdy nevydrželi nesmát, když jsme scénáře četli.“

Červený trpaslík se naposledy ohlásil před čtyřmi lety celovečerním dílem. Craig Charles prozradil, že se chystá další devadesátiminutový speciál. „Mysleli jsme si, že tenhle zvláštní sitcom BBC budeme dělat pár let a pak se vrátíme k našim předchozím projektům. Ale ono to nabralo spád a v Británii si seriál získal masivní počet fanoušků. A scénář se pořád zlepšoval. Držel si vysokou laťku a celé si to začalo žít vlastním životem. Bože, šestatřicet let!“ nemůže prý uvěřit, jak dlouho Červený trpaslík udržel zájem diváků.