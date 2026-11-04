Ideologický posun? Úpravy syrských učebnic se dotkly i Mony Lisy

Ze syrských učebnic zmizely obrázky některých historických soch a také vyobrazení Mony Lisy. Revidovaný učební plán v Sýrii se regulováním kulturního dědictví přiklání ke konzervatismu, naznačuje analýza provedená neziskovou organizací IMPACT-se (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education). Syrské ministerstvo školství uvádí, že jeho snahou je upevňovat prostřednictvím učebních osnov hodnoty.
Analýzu syrských učebnic zveřejnila IMPACT-se letos na podzim. Porovnávala verze učebnic pro aktuální školní rok s těmi, podle nichž se syrské děti učily za vlády Bašára Asáda.
Autoritářský režim, jehož byl dlouholetým představitelem, padl v prosinci 2024, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). V čele nové prozatímní vlády stanul povstalecký vůdce Ahmad Šará, bývalý džihádista.
IMPACT-se na základě rozboru sto třiceti učebnic došla k závěru, že ve výukových textech je patrný ideologický posun. Mimo jiné se „odstraňuje nebo přeformulovává obsah, který by mohl být v rozporu s islámskou doktrínou“.
To se dotýká i kulturních odkazů. Zpráva zmiňuje zjednodušení názvu básně syrského poety minulého století Šafíka Džabrího. Z Intimního rozhovoru se Sluncem se stalo jen Slunce. Původní název by údajně mohl evokovat pohanské představy.
Revizí prošla také vizuální prezentace starověkého syrského dědictví. Zatímco vyobrazení keramiky a rukopisů zůstalo, figurky připomínající lidské postavy zmizely, tyto artefakty by prý mohly naznačovat modlářství. Výjimkou je ale část pojednávající o historickém městě Palmýra, zapsaném na seznam světového dědictví UNESCO, a tamní soše královny Zenobie. Oproti tomu portrét zakladatelky Kartága Elissy byl digitálně doupraven tak, aby vládkyně měla zakrytý krk.
Úpravy se dotkly rovněž obrazů západní kultury v čele se slavnou Monou Lisou. Obraz dámy s tajuplným úsměvem, kterou zpodobnil Leonardo da Vinci, už výklad o renesanci neilustruje. Autoři revize tak vyřadili „jednu z nejznámějších ukázek portrétu“.
„Příklad s Monou Lisou by neměl být považován za důkaz, že je západní umění nebo renesanční kultura jako taková odmítána. (…) Spíše, když je posuzováno společně s podobnými odstraněními figurativních vyobrazení jinde v revidovaném učebním plánu, posiluje to širší vzorec doktrinálního filtrování,“ upřesňuje zpráva.
Ministerstvo chce upevnit hodnoty
Zmíněné zásahy v učebnicích potvrdila po vlastním ověření i agentura AFP. Ta také cituje vyjádření syrského ministerstva školství, že změny v učebních osnovách zahrnují „odstranění symbolů bývalého režimu a jeho ideologického obsahu a opravu obrázků a obsahu s ním spojených“.
Ministerstvo dále ujistilo, že chce ve výuce zachovat „rozmanitost syrské společnosti“ a „upevnit hodnoty občanství, sounáležitosti a respektu k druhým“. Uvedlo, že pro aktuální školní rok nebyly schváleny žádné nové změny, ale šlo o úpravu oznámenou v lednu 2025.
Posun ke konzervatismu nedokládá zpráva jen na kulturním dědictví. Upozorňuje také na úpravy ilustračních obrázků, kdy dívkám a ženám „přibyly“ hidžáby či nikáby. Z jiné ilustrace se vytratila dívka skákající přes švihadlo, zatímco dva chlapci si dál hrají s míčem, doplnil další příklady web Euronews. Posměch na sociálních sítích pak vyvolala snaha zakrýt sochu faraona, svlečeného do půl těla, pruhovanou košilí.