„Hudba nemá být jarní vánek.“ Rapper Maniak natáčí album v přímém přenosu

Brněnský rapper Maniak vydá v pátek nové album. V tuto chvíli stále ještě vzniká – v přímém přenosu a za dohledu fanoušků. Do podobného experimentálního projektu se pustil jako první z tuzemských hudebníků.
Natočit deset skladeb za deset dní při pracovním nasazení deset hodin denně. S tímto cílem se Maniak a jeho tým zavřeli do domu na kraji Prahy. A také se snahou ukázat lidem venku, jak nahrávka vzniká. „Děláme v kuchyni jídlo. A najednou to přijde. Není to o tom, že se tady sedí, já si drbu bradu a řeknu, o čem budu rapovat. Žije se život, felí se tady a vzniká hudba,“ upřesňuje Maniak.
Rappera inspirují a ovlivňují i přímo fanoušci v chatu, kteří proces tvorby sledují. Každý den se jich připojí až dvacet tisíc.
Někdy Maniakovi stačí k napsání písničky dvacet minut, jindy potřebuje i dva měsíce. Nynější uzávěrku připomíná časomíra na zdi. Velká krize prý přišla třetí nahrávací den. „Je třeba podtrhnout, že hudba se nemá dělat jako jarní vánek. I když je člověk utrápený, tak v tom najde inspiraci,“ nepochybuje.
V minulosti dělal hudbu s DJ Wichem, Vladimirem 518 nebo Martinem „Mykýřem“ Mikyskou. Některé z nich si pozval i tentokrát. Zapojil ale i seniorky z neziskové organizace Život 90. Na jejich podporu poputují také peníze z veřejné sbírky.
Celý proces skončí ve středu o půlnoci. O dvacet čtyři hodin později se pak výsledek desetidenní práce objeví na streamovacích platformách. Ať už bude jakýkoliv.