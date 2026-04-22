Hrdinu hry Velryba tíží samota. A jeho představitele dvě stě kilo navíc

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
Herec Martin Dědoch tráví před představením v maskérně hodinu a půl kvůli nasazení speciální silikonové masky. Její výroba zabrala měsíc. „Ta maska je trošku hutnější, což znamená, že podpoří pocit, že máte dvě stě čtyřicet až tři sta kilo,“ prozradil její tvůrce Marek Capoušek.
„Člověk musí volit úplně jiné výrazové prostředky, úplně jinak artikulovat, mnohem víc vykusovat repliky,“ popisuje Dědoch. Obličejová maska vznikla odlitkem hercovy tváře. Proměnit je třeba ale i tělo, což má vliv na hercův pohyb po jevišti. „Protože kdybych se měl otočit normálně jako Martin, tak by to působilo naprosto nepatřičně,“ vysvětluje Dědoch.
Charlie se živí on-line lekcemi tvůrčího psaní. Žije sám, ale svou samotu si dobrovolně nevybral. „Ta hra pojednává o lidech, kteří jsou z vyloučené lokality. Charlie je společností vyhnán na okraj ne kvůli tomu, že je obézní, ale kvůli tomu, že je gay,“ dodává režisérka Aminata Keita.
Osamělých postav je ve hře víc. Některé s Charliem pojí rodinné nebo přátelské pouto, jiné se v domě ocitli náhodou. „Charlie je jedinečný v tom, že věří v dobro a v lidskost, i když právě lidi jsou příčinou té jeho nemoci,“ dodává režisérka.
Podle hry Samuela D. Huntera, který do ní vepsal část svého vlastního příběhu, vznikl i dvěma Oscary oceněný film. Natočil ho Darren Aronofsky s Brendanem Fraserem v hlavní roli.