Hrdinu hry Velryba tíží samota. A jeho představitele dvě stě kilo navíc


NDM uvádí hru Velryba
Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.

Herec Martin Dědoch tráví před představením v maskérně hodinu a půl kvůli nasazení speciální silikonové masky. Její výroba zabrala měsíc. „Ta maska je trošku hutnější, což znamená, že podpoří pocit, že máte dvě stě čtyřicet až tři sta kilo,“ prozradil její tvůrce Marek Capoušek.

„Člověk musí volit úplně jiné výrazové prostředky, úplně jinak artikulovat, mnohem víc vykusovat repliky,“ popisuje Dědoch. Obličejová maska vznikla odlitkem hercovy tváře. Proměnit je třeba ale i tělo, což má vliv na hercův pohyb po jevišti. „Protože kdybych se měl otočit normálně jako Martin, tak by to působilo naprosto nepatřičně,“ vysvětluje Dědoch.

Charlie se živí on-line lekcemi tvůrčího psaní. Žije sám, ale svou samotu si dobrovolně nevybral. „Ta hra pojednává o lidech, kteří jsou z vyloučené lokality. Charlie je společností vyhnán na okraj ne kvůli tomu, že je obézní, ale kvůli tomu, že je gay,“ dodává režisérka Aminata Keita.

Osamělých postav je ve hře víc. Některé s Charliem pojí rodinné nebo přátelské pouto, jiné se v domě ocitli náhodou. „Charlie je jedinečný v tom, že věří v dobro a v lidskost, i když právě lidi jsou příčinou té jeho nemoci,“ dodává režisérka.

Podle hry Samuela D. Huntera, který do ní vepsal část svého vlastního příběhu, vznikl i dvěma Oscary oceněný film. Natočil ho Darren Aronofsky s Brendanem Fraserem v hlavní roli.

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvedlo v české premiéře hru Velryba, která je známá díky stejnojmenné filmové adaptaci. Hlavního hrdinu příběhu od amerického dramatika Samuela D. Huntera trápí morbidní obezita a samota. Pro hereckého představitele postavy Charlieho znamená každé představení zásadní proměnu, při níž opticky přibere dvě stě kilogramů.
V Rusku vyslýchají šéfa významného nakladatelství. Kvůli queer bestselleru

Ruská policie předvedla k výslechu generálního ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo Jevgenije Kapjeva. Vyšetřování zřejmě navazuje na případ související s ruským queer bestsellerem z letního tábora. Současné Rusko kriminalizuje šíření knih o sexuálních menšinách.
Komunikace mezi lidmi a mimozemšťany by byla složitější, říká k filmu Spasitel česká exobioložka

Sci-fi film Spasitel, který popisuje velmi exotické formy života, je podle české exobioložky Julie Nekoly Novákové v mnoha ohledech dost realistický. Za slabinu hollywoodského hitu pokládá to, jak snadno mezi sebou komunikují dva hlavní hrdinové.
Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry

Známy už jsou všechny taneční páry letošní řady taneční show StarDance. Jeden z nich se stane 12. prosince králem a královnou tanečního parketu. Česká televize má diváky bavit, reagoval při představování čtrnáctého ročníku generální ředitel ČT Hynek Chudárek na slova ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), podle kterého pořad tohoto typu do veřejnoprávní televize nepatří.
„Jsem herec, není to, kudla, málo?“ Vetchý má cenu za občanské postoje

Cenu Arnošta Lustiga za rok 2025 převzal herec Ondřej Vetchý. Udělována je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Vetchému se výbor rozhodl ocenění udělit za jeho dlouhodobý občanský postoj, obranu demokratických hodnot a prokazování osobní odpovědnosti za stav společnosti.
Kdo je ve výtvarném umění nejvíc vidět? Celkově Koťátková, doma Bolf

Na vrcholu žebříčku nejvýraznějších současných českých výtvarných umělců jsou i letos Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. Art Index vznikl podvanácté, každoročně sleduje, jakou pozornost autorům dává kulturní scéna.
Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny

Jednou z oceněných osobností letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude herečka a později politička a diplomatka Magda Vášáryová. Program pak připomene osmdesát let, které letos uplynou od konání vůbec prvního ročníku.
Operní Psohlavci přivedli Kozinu opět do Plzně

Divadlo J. K. Tyla vrátilo na jeviště Psohlavce od Karla Kovařovice. Jeho operu z konce devatenáctého století divadla už desítky let do svého repertoáru zařazují jen výjimečně. Operní kus se inspiroval stejnojmenným – a známějším – románem Aloise Jiráska.
